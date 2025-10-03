Logo

Починио језив злочин: Ухапшен познати милијардер

03.10.2025

12:34

Руске безбједносне службе ухапсиле су у Москви милијардера Ибрахима Сулејманова због сумње да је починио убиство.

Према информацијама које су извори из правосудних тијела дали руској новинској агенцији ТАСС, ријеч је о убиству почињеном "претходних година".

Заједничка акција полиције и тајне службе

Сулејманов је ухапшен у заједничкој акцији Министарства унутрашњих послова и Федералне службе безбједности (ФСБ). Кривични поступак води Централни истражни одбор.

"У Москви је ухапшен Ибрахим Сулејманов. Сумњичи се за кривично дело предвиђено чланом 105. Кривичног закона Руске Федерације (убиство)", изјавио је извор за ТАСС.

Ко је Ибрахим Сулејманов?

Ибрахим Сулејманов и његов брат Расул били су 2024. године власници велике ИТ компаније "Сирена-травел", која се бави технологијама за путничке услуге.

Детаљи о самом убиству, као и о времену када је наводно почињено, за сада нису познати јавности.

Убиство

хапшење

Москва

