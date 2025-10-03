Починио језив злочин: Ухапшен познати милијардер

Извор:
03.10.2025
12:34
Руске безбједносне службе ухапсиле су у Москви милијардера Ибрахима Сулејманова због сумње да је починио убиство.
Према информацијама које су извори из правосудних тијела дали руској новинској агенцији ТАСС, ријеч је о убиству почињеном "претходних година".
Сулејманов је ухапшен у заједничкој акцији Министарства унутрашњих послова и Федералне службе безбједности (ФСБ). Кривични поступак води Централни истражни одбор.
"У Москви је ухапшен Ибрахим Сулејманов. Сумњичи се за кривично дело предвиђено чланом 105. Кривичног закона Руске Федерације (убиство)", изјавио је извор за ТАСС.
Ибрахим Сулејманов и његов брат Расул били су 2024. године власници велике ИТ компаније "Сирена-травел", која се бави технологијама за путничке услуге.
Детаљи о самом убиству, као и о времену када је наводно почињено, за сада нису познати јавности.
