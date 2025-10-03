Полиција јурила терористу код синагоге, па убила погрешног човјека?

Извор:
Телеграф
03.10.2025
12:29
Коментари:0
Једна од жртава убијених у нападу на синагогу у Манчестеру вјероватно је погођена полицијским метком! Према наводима управе полиције Великог Манчестера у току је хитна истрага.
У саопштењу, шеф полиције Стивен Вотсон навео је да је полиција током ноћи консултовала медицинске стручњаке, уочи потпуне обдукције која је планирана за данас.
"Патолог Министарства унутрашњих послова је савјетовао да је прелиминарно утврђено да је једна од преминулих жртава имала повреду која је у складу са раном од ватреног оружја", рекао је он.
"Тренутно се вјерује да осумњичени, Џихад ал Шамије, није посједовао ватрено оружје и да су једини хици испаљени од стране овлашћених полицијских снајпериста ГМП-а док су покушавали да спријече нападача да уђе у синагогу и нанесе додатну штету нашој јеврејској заједници. Дакле, у зависности од даљих форензичких испитивања, ова повреда је, нажалост, могла настати као трагична и неочекивана посљедица хитних акција мојих службеника да зауставе овај окрутан напад", навео је Вотсон.
Како је навео, полиција је такође обавијештена да је једна од три жртве које су и даље у болници након напада такође задобила рану од ватреног оружја, али повреда није опасна по живот.
Вјерује се да су обје жртве биле близу једна друге, иза врата синагоге, када је напад почео.
Подсјетимо, код синагоге хебрејске конгрегације Хитон Парк у Крампсалу убијени су Адриан Долби (53) и Мелвин Кравиц (66).
Осумњичени за напад на синагогу је 35-годишњи британски држављанин сиријског поријекла, Џихад ел Шами. Три особе - два мушкарца и једна жена, ухапшени су због сумње да су извршили, припремили или подстакли терористичке акте. Ел Шами је наводно возио аутомобил према капији синагоге и напао људе ножем на јеврејски празник Јом Кипур.
Обезбјеђење и вјерници спријечили су га да уђе унутра, а полиција га је убила неколико минута касније из страха да носи експлозивну направу којом је хтио да се разнесе.
