Logo

Полиција јурила терористу код синагоге, па убила погрешног човјека?

Извор:

Телеграф

03.10.2025

12:29

Коментари:

0
Терористички напад у Манчестеру
Фото: Tanjug/Peter Byrne/PA via AP

Једна од жртава убијених у нападу на синагогу у Манчестеру вјероватно је погођена полицијским метком! Према наводима управе полиције Великог Манчестера у току је хитна истрага.

У саопштењу, шеф полиције Стивен Вотсон навео је да је полиција током ноћи консултовала медицинске стручњаке, уочи потпуне обдукције која је планирана за данас.

katolicka crkva

Свијет

Изабрана прва жена надбискуп

"Патолог Министарства унутрашњих послова је савјетовао да је прелиминарно утврђено да је једна од преминулих жртава имала повреду која је у складу са раном од ватреног оружја", рекао је он.

"Тренутно се вјерује да осумњичени, Џихад ал Шамије, није посједовао ватрено оружје и да су једини хици испаљени од стране овлашћених полицијских снајпериста ГМП-а док су покушавали да спријече нападача да уђе у синагогу и нанесе додатну штету нашој јеврејској заједници. Дакле, у зависности од даљих форензичких испитивања, ова повреда је, нажалост, могла настати као трагична и неочекивана посљедица хитних акција мојих службеника да зауставе овај окрутан напад", навео је Вотсон.

Како је навео, полиција је такође обавијештена да је једна од три жртве које су и даље у болници након напада такође задобила рану од ватреног оружја, али повреда није опасна по живот.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Мађари не желе да гину за интересе Кијева

Вјерује се да су обје жртве биле близу једна друге, иза врата синагоге, када је напад почео.

Подсјетимо, код синагоге хебрејске конгрегације Хитон Парк у Крампсалу убијени су Адриан Долби (53) и Мелвин Кравиц (66).

Осумњичени за напад на синагогу је 35-годишњи британски држављанин сиријског поријекла, Џихад ел Шами. Три особе - два мушкарца и једна жена, ухапшени су због сумње да су извршили, припремили или подстакли терористичке акте. Ел Шами је наводно возио аутомобил према капији синагоге и напао људе ножем на јеврејски празник Јом Кипур.

полиција Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Пијани Бањалучанин правио хаос: ”Шта ме заустављате, знате ли ко сам ја?”

Обезбјеђење и вјерници спријечили су га да уђе унутра, а полиција га је убила неколико минута касније из страха да носи експлозивну направу којом је хтио да се разнесе.

Подијели:

Тагови:

sinagoga

napad nožem

Mančester

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковић открио гдје има највећу подршку

Тенис

Ђоковић открио гдје има највећу подршку

1 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

YouTube мијења мобилни изглед

1 ч

0
Банке од 9. октобра клијентима морају обезбиједити нову опцију

Економија

Банке од 9. октобра клијентима морају обезбиједити нову опцију

2 ч

0
Инфекција се шири: Забрањене посјете пацијентима

Србија

Инфекција се шири: Забрањене посјете пацијентима

2 ч

0

Више из рубрике

Изабрана прва жена надбискуп

Свијет

Изабрана прва жена надбискуп

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађари не желе да гину за интересе Кијева

1 ч

0
Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

Свијет

Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

2 ч

0
Од посљедица алкохола годишње умре око 22.000 људи на Шри Ланки

Свијет

Од посљедица алкохола годишње умре око 22.000 људи на Шри Ланки

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Дураковић поднио кривичну пријаву против Прањића

14

16

Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner