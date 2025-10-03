Извор:
03.10.2025
12:07
Несрећа у којој је крајем августа живот изгубио дјечак Иван (15), радник на одређено у једној фирми у чешким Клатовима, открила је језиву праксу запошљавања дјеце.
Свједоци тврде да је малољетнике фирма редовно користила за најопасније послове, без икаквих уговора, осигурања и заштите.
Ова трагедија могла би да покрене и измјене чешких закона.
Иван је у фабрици радио заједно са својим дједом. На дан несреће, требало је само да чисти простор око транспортне траке за шрафове, када му је машина увукла руку и потпуно је одсјекла. Преминуо је на лицу мјеста.
Додатно је утврђено да дјечак није имао здравствено осигурање.
