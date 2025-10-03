Logo

Орбан: Европска стратегија за подршку Украјини 'нема рационалну основу'

Фото: Танјуг/АП

Европска стратегија за подршку Украјини "нема рационалну основу" и скупа је за континенталне земље, изјавио је премијер Виктор Орбан.

Орбан је у интервјуу за мађарски јавни сервис рекао да је до сада за рат потрошено између 170 и 180 милијарди евра, а Европа би годишње морала да улаже додатних 40, 60 милијарди, док економија већ показује знакове проблема.

Он је упозорио да стратегија игнорише ризик од губитака људских живота и да Европа може да буде све дубље увлачена у рат.

Он је оцијенио да план подразумијева да Русији понестане средстава прије Европе, што је, према његовом мишљењу, "нереално".

Мађарска не жели да буде у "федералном систему" у којем би морала да шаље трупе и учествује у сукобу заједно са Украјином, али је спремна да финансијски подржи Кијев, поручио је Орбан.

Стевандић-Ненад- 1 -23092025

Република Српска

Стевандић: Важна руска подршка заштити положаја Српске и њеним ставовима

Мађарски премијер је додао да ЕУ још није разјаснила колико ће рат трајати и по коју цијену и да је циљ Мађарске да тежи прекиду ватре и миру кроз дипломатске преговоре.

Према његовим ријечима, судбина Украјине је да живи поред Русије и да буде "у сталном рату" са њом, а Мађарска не жели да преузима "терет патње Украјине".

Премијер је позвао на постизање стратешког споразума са Украјином, сличног оном који имају САД и Турска, и нагласио да би Украјина требало да остане ван ЕУ.

- Мађарски народ, као и свака друга нација, има право на ову позицију - рекао је он.

Орбан је додао да све више европских земаља осјећа слично, истичући да ће "прије или касније ковчези са тијелима младих људи" почети да се враћају кућама ако се сукоб настави.

Такође је критиковао европску стратегију у рату, називајући је "фатаморганом".

По његовом мишљењу, план Европе да "исцрпи" Русију кроз финансијску и војну подршку Украјини прије него што се руска економија уруши "пропашће, и то са озбиљним посљедицама".

