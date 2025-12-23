Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

Извор:
АТВ
23.12.2025
20:47

Опозиционари у Народној скупштини критиковали су актуелну власт да не планирају обиљежавање Дана Републике Српске наредне године. Оптужбе су долазиле од оних који никада нису присуствовали самом обиљежавању.
"Кад год неко зине око 9. јануара одмах је добијао санкције. Више од 50 људи је било санкционисано само зато што су учествовали у организационом одбору за обиљежавање Дана Републике Српске који ће се обиљежити и наредне године. Традиционално како ми то и радимо. Све припреме се чине", поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик за АТВ.
Претходно је и премијер Републике Српске Саво Минић изјавио да ће се у Српској низом манифестација свечано обиљежити Дан Републике и истакао је да је предвиђено у Бањалуци откривање централног спомен-обиљежја борцима Војске Републике Српске погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Планиране су свечаности 5, 8. и 9. јануара. У Требињу ћемо 5. јануара отворити новоизграђену болницу, а 8. јануара у Бањалуци открити централно спомен-обиљежје", рекао је Минић.
Он је истакао и да су поводом Дана Републике предвиђени свечана академија и дефиле.
"Не знам одакле прича да неће бити обиљежен Дан Републике. Радујем се због двије ствари када је ријеч о борачким категоријама, а то су да смо заједнички договорили законска рјешења и да у откривање централног спомен-обиљежја не буде укључена политика", поручио је Минић.
