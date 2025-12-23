Logo
Large banner

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

Извор:

АТВ

23.12.2025

20:47

Коментари:

0
Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

Опозиционари у Народној скупштини критиковали су актуелну власт да не планирају обиљежавање Дана Републике Српске наредне године. Оптужбе су долазиле од оних који никада нису присуствовали самом обиљежавању.

"Кад год неко зине око 9. јануара одмах је добијао санкције. Више од 50 људи је било санкционисано само зато што су учествовали у организационом одбору за обиљежавање Дана Републике Српске који ће се обиљежити и наредне године. Традиционално како ми то и радимо. Све припреме се чине", поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик за АТВ.

Претходно је и премијер Републике Српске Саво Минић изјавио да ће се у Српској низом манифестација свечано обиљежити Дан Републике и истакао је да је предвиђено у Бањалуци откривање централног спомен-обиљежја борцима Војске Републике Српске погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.

"Планиране су свечаности 5, 8. и 9. јануара. У Требињу ћемо 5. јануара отворити новоизграђену болницу, а 8. јануара у Бањалуци открити централно спомен-обиљежје", рекао је Минић.

Он је истакао и да су поводом Дана Републике предвиђени свечана академија и дефиле.

"Не знам одакле прича да неће бити обиљежен Дан Републике. Радујем се због двије ствари када је ријеч о борачким категоријама, а то су да смо заједнички договорили законска рјешења и да у откривање централног спомен-обиљежја не буде укључена политика", поручио је Минић.

Подијели:

Тагови:

9. јануар - Дан Републике Српске

Милорад Додик

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

25. новембар: У Федерацији славе, у Српској обичан радни дан

БиХ

25. новембар: У Федерацији славе, у Српској обичан радни дан

4 седм

1
Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?

Друштво

Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?

1 мј

0
Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

Република Српска

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

3 мј

0
Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике

Република Српска

Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике

3 мј

0

Више из рубрике

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

Република Српска

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

22 мин

0
Допуне Закона о играма на срећу: Популизам или рјешење проблема?

Република Српска

Допуне Закона о играма на срећу: Популизам или рјешење проблема?

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Вукановић брани пријатеља осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом

4 ч

0
Ђокић: ЦИК настоји да девалвира функцију предсједника Српске

Република Српска

Ђокић: ЦИК настоји да девалвира функцију предсједника Српске

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

20

47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

20

47

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

20

45

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

20

43

Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner