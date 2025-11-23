Logo

Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?

Извор:

АТВ

23.11.2025

20:04

Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?
Фото: АТВ

Изборни дан у Републици Српској протекао је мирно, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Од 7 до 19 часова забиљежена су двије пројаве на бирачким мјестима на подручју Републике Српске:

М.П. из Лакташа је пријавила у 12,57 часова да на гласачком мјесту у Лакташима није могла гласати, јер је већ неко гласао у њено име. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Предсједник бирачког мјеста у бањалучком насељу Куљани пријавио је у 16,10 часова полицијском службенику сумњу да неколико лица испред улаза у објекат лобирају грађане да гласају за одређену политичку партију. Провјерама полицијских службеника утврђено је да је лице Ј.Т. дијелило сендвиче свим грађанима.

О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да му се достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.

Избори, Република Српска 2025

Градови и општине

Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?

Како се наводи у саопштењу, штаб Министарства унутрашњих послова Републике Српске"Избори 2025" прати и предузима мјере и радње у циљу одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

"У циљу предузимања безбједносних мјера и радњи поводом одржавања пријевремених избора за предсједника Републике Српске на снази је наредба о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској до 6 часова дана 24.11.2025. године, а до поноћи је на снази забрана превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета", саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Тагови:

МУП Републике Српске

Пријевремени избори 2025

