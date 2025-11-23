Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?

23.11.2025
19:54
У Требињу су затворена сва бирачка мјеста, а на гласање на данашњим пријевременим изборима за предсједника Републике Српске је изашло 14.136 бирача или 44,06 одсто, речено је у требињској Градској изборној комисији.
У Билећи је гласало 4.494 гласача или 45,95 одсто и сва бирачка мјеста су затворена, а у Гацку је на изборе изашло 3.511 бирача или 45,14 одсто, речено је Срни у општинским изборним комисијама у тим мјестима.
У Љубињу је гласало 1.393 бирача или 46,29 одсто, а у Берковићима је гласало 57 одсто бирача.
У Републици Српској данас су одржани пријевремени избори за предсједника Републике Српске.
Izlaznost u Hercegovini — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 23, 2025
TREBINJE 14.136 ili 44,06%
GACKO 3511 ili 45,14%
LJUBINJE 1393 ili 46,29%
BERKOVIĆI 880 ili 57%
BILEĆA 4.494 ili 45,95%
NEVESINJE 4.815 ili 43%
Iz PU Trebinje za @AtvBanjaluka kazu da je sve prošlo bez incidenata. #atvvijesi https://t.co/vaiM5g3DJ9
Тренутно на програму