Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?

23.11.2025

19:54

Коментари:

0
Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?
Фото: АТВ

У Требињу су затворена сва бирачка мјеста, а на гласање на данашњим пријевременим изборима за предсједника Републике Српске је изашло 14.136 бирача или 44,06 одсто, речено је у требињској Градској изборној комисији.

У Билећи је гласало 4.494 гласача или 45,95 одсто и сва бирачка мјеста су затворена, а у Гацку је на изборе изашло 3.511 бирача или 45,14 одсто, речено је Срни у општинским изборним комисијама у тим мјестима.

У Љубињу је гласало 1.393 бирача или 46,29 одсто, а у Берковићима је гласало 57 одсто бирача.

У Републици Српској данас су одржани пријевремени избори за предсједника Републике Српске.

Пријевремени избори 2025

Hercegovina

Коментари (0)
