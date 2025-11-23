Logo

Гужве на више граничних прелаза

23.11.2025

15:00

Фото: АМС РС

Дуге колона возила на излазу из БиХ забиљежене су на граничним прелазима Велика Кладуша, Изачић, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Градишка, Брод и Орашје са Хрватском, те Рача, Павловића мост, Каракај и Шепак са Србијом.

На осталим граничним прелазима задржавања за возила нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савез Републике Српске.

Гранични прелаз Брчко је отворен за возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона и она се преусмјеравају на нови мост Братољуб код Братунца и на гранични прелаз Рача.

Наука и технологија

Гугл се огласио због панике на мрежама: Није тачно

Шлепери и теретна моторна возила могу да саобраћају на граничном прелазу Шепак за викенд само у ноћном термину.

