Возач избацио дјевојку из јавног превоза због пса: Интервенисала и полиција

Извор:
Црна-хроника.инфо
23.11.2025
14:39
Коментари:0
Једна Сарајка ће дуго памтити касну суботњу вожњу сарајевским јавним превозом.
Наиме, несвакидашња ситуација догодила се синоћ око 23:30 сати у једном од ГРАС-ових трамваја.
Возач ГРАС-а истјерао је дјевојку из трамваја због кућног љубимца – пса, а због свега су морали интервенисати и полицијски службеници МУП-а КС.
Према ријечима свједока, дјевојка је са цуком ушла у трамвај, али возач није хтио наставити вожњу.
“Све се десило на трамвајској станици Социјално. Возач је зауставио трамвајски саобраћај након што је путница у трамвај ушла са псом. Говорио јој је да изађе и да се пси не могу возити јавним превозом. Дјевојка није хтјела да изађе, а возач није хтио да настави вожњу. Возач је рекао да ће позвати полицију уколико дјевојка не изађе, а што је на крају и учинио”, говори за Црну Хронику један од свједока.
И стварно је сарајевска полиција интервенисала због пса у трамвају.
“Након скоро 35 минута чекања и блокирања трамвајског саобраћаја стигла је полиција. Дјевојка је након њиховог доласка изашла из трамваја уз ријечи “да је неправедно што је тјерају због цуке””, рекао је читалац за поменути портал.
Треба напоменути и да на неким трамвајима стоји истакнута наљепница да је “забрањено уводити животиње у ГРАС-овим возилима”.
