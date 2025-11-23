До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто

23.11.2025
До 11 часова излазност у Теслићу била је око 7 одсто односно гласала су 3.303 бирача, рекла је за АТВ Биљана Божић, предсједник Градске изборне комисије Теслић.
"У Теслићу имају 62 редовна бирачка мјеста и један мобилни тим. И поред оваквих услова сва бирачка мјеста су отворена на вријеме. Проблема имамо због недостатка електричне енергије. До 10 сати 18 бирачких мјеста није имало електричну енергију, сада 8 нема. По упутству ЦИК-а, обезбиједили смо батерије и агрегате да ти људима обезбиједимо уколико вечерас не буде било струје да може да се изврши бројање како треба", каже за АТВ Биљана Божић, предсједник ГИК Теслић.
Прилази свим бирачким мјестима су очишћени од снијега, а подјела бирачког материјала јуче је била отежана.
„Осим проблема са струјом, проблем је и то што 59 замјеника ми немамо, па вјерујте да улазимо и ми испред ГИК-а и мијењамо чланове да могу да оду на своја бирачка мјеста да гласају. Све остало тече без проблема“, додала је Божић.
У Теслићу је регистровано 42.468 редовних бирача, а путем поште гласа њих 1.715.
