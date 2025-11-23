Logo

До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто

23.11.2025

14:25

Коментари:

0
До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто
Фото: АТВ

До 11 часова излазност у Теслићу била је око 7 одсто односно гласала су 3.303 бирача, рекла је за АТВ Биљана Божић, предсједник Градске изборне комисије Теслић.

"У Теслићу имају 62 редовна бирачка мјеста и један мобилни тим. И поред оваквих услова сва бирачка мјеста су отворена на вријеме. Проблема имамо због недостатка електричне енергије. До 10 сати 18 бирачких мјеста није имало електричну енергију, сада 8 нема. По упутству ЦИК-а, обезбиједили смо батерије и агрегате да ти људима обезбиједимо уколико вечерас не буде било струје да може да се изврши бројање како треба", каже за АТВ Биљана Божић, предсједник ГИК Теслић.

хладноћа

Здравље

Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

Прилази свим бирачким мјестима су очишћени од снијега, а подјела бирачког материјала јуче је била отежана.

„Осим проблема са струјом, проблем је и то што 59 замјеника ми немамо, па вјерујте да улазимо и ми испред ГИК-а и мијењамо чланове да могу да оду на своја бирачка мјеста да гласају. Све остало тече без проблема“, додала је Божић.

У Теслићу је регистровано 42.468 редовних бирача, а путем поште гласа њих 1.715.

Подијели:

Тагови:

Теслић

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Република Српска

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

4 ч

0
Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

Здравље

Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

4 ч

0
Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

Кошарка

Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

4 ч

0
Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Свијет

Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

4 ч

0

Више из рубрике

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Република Српска

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

4 ч

0
Ђокић своју грађанску дужност обавио у Брчком

Република Српска

Ђокић своју грађанску дужност обавио у Брчком

4 ч

0
У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

Република Српска

У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

5 ч

0
Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

Република Српска

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner