У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

У општини Мркоњић Град до 11.00 часова гласало је 1.759 бирача или 10,22 одсто, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Слободан Рајковић.
Право гласа у овој општини има 17.190 бирача.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени избори за предсједника Републике Српске.
