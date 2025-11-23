Logo

У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

СРНА

23.11.2025

13:40

Фото: АТВ

У општини Мркоњић Град до 11.00 часова гласало је 1.759 бирача или 10,22 одсто, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Слободан Рајковић.

Право гласа у овој општини има 17.190 бирача.

ključevi

Економија

Колико стварно коштају куће "за евро"?

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени избори за предсједника Републике Српске.

Пријевремени избори 2025

Мркоњић Град

