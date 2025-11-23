Гласање на једном бирачком мјесту у Кнежеву биће одржано накнадно

Извор:
СРНА
23.11.2025
12:50
Коментари:0
На подручју општине Кнежево једно бирачко мјесто данас неће моћи бити отворено, па ће гласање бити одржано накнадно, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Будимир Дукић.
"Проблема нема, само једно бирачко мјесто од укупно 20 и даље није отворено и неће ни бити јер се до њега не може доћи због обилног снијега", навео је Дукић.
Занимљивости
Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу
Он је рекао да ће гласање на том бирачком мјесту бити организовано накнадно у року од седам до 15 дана.
"Како ће Централна изборна комисија одлучити још не знам", додао је Дукић.
Он је навео да је у овој општини до 11.00 часова гласало 8,08 одсто бирача.
Република Српска
ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто
Дукић каже да је на подручју ове општине активан један мобилан тим, док има око 8.848 бирача.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
40 мин0
Република Српска
46 мин0
Свијет
48 мин0
Република Српска
37 мин0
Република Српска
38 мин0
Република Српска
40 мин0
Република Српска
46 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму