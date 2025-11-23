Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу

23.11.2025
12:44
Коментари:0
Док некоме снијег задаје муке, на Озрену је разиграној медвједици Љубици снијег права авантура.
У дирљивом видео који је објављен на Фејсбук станици "Наша Маша", види се разиграна мечка која ужива у чарима зиме уз опис " Зима није зима ако се не играмо у снијегу. Маша се излежава али зато Љубица не мирује".
Иначе мјесто Доња Пакленица у Бази Парагост на планини Озрен постала је рај за туристе управо због медвједица Маше и Љубице који су прави примјер да медвједи који важе за дивље и опасне животиње, нису баш увијек опасне, а такође нису ни зимске спавалице.
Наиме, оне су као младунчад остале без мајки па је мечићима који су пронађени у шуми управо ово мјесто постало дом.
Прво је постало дом за Машу, а затим и Љубицу које су толико научиле живјети с људима да вјероватно у природи не би ни преживјеле, а на овом мјесту имају сву потребну његу и пажњу те довољно простора за живот и игру.
На поменутој Фејсбук страници често се могу видјети фотографије веселих медвједица које су постале миљенице посјетиоцима који им често донесу њихову омиљену посластицу-бомбоне, пишу Независне.
