Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

Извор:
АТВ
23.11.2025
12:35
Коментари:0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић гласао је у Лакташима за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.
Бојић је своју грађанску дужност обавио у Галерији дома културе.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.
