Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

Извор:

АТВ

23.11.2025

12:35

Коментари:

0
Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност
Фото: Срна

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић гласао је у Лакташима за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.

Бојић је своју грађанску дужност обавио у Галерији дома културе.

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.


Подијели:

Тагови:

Miroslav Bojić

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
