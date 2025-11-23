Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

Извор:
АТВ
23.11.2025
12:12
Коментари:0
Лидер Уједињене Српске гласао је данас у Бањалуци за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.
Стевандић је своју грађанску дужност обавио на у Основној школу "Бранко Радичевић".
Градови и општине
Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Емисије
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму