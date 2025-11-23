Logo

Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

Извор:

АТВ

23.11.2025

12:12

Коментари:

0
Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци
Фото: Срна

Лидер Уједињене Српске гласао је данас у Бањалуци за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.

Стевандић је своју грађанску дужност обавио на у Основној школу "Бранко Радичевић".

Избори, Република Српска 2025

Градови и општине

Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.

Подијели:

Тагови:

Ненад Стевандић

Пријевремени избори 2025

