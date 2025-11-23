Logo

Мала излазност у Херцеговини

Извор:

АТВ

23.11.2025

11:42

Мала излазност у Херцеговини
Фото: АТВ

Према прелиминарним подацима, излазност бирача у херцеговачким општинама до 11:00 часова је ниска.

У Требињу је гласало 15,11 одсто бирача, у Билећи 11,95 одсто, а у Љубињу 10,46 одсто.

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Стижу први подаци о излазности

Невесиње биљежи најнижу излазност од само 6,73 одсто, док је у Гацку гласало 11,16 одсто бирача. У Берковићима излазност износи око 14 одсто.

Пријевремени избори 2025

Hercegovina

