Мала излазност у Херцеговини

Према прелиминарним подацима, излазност бирача у херцеговачким општинама до 11:00 часова је ниска.
У Требињу је гласало 15,11 одсто бирача, у Билећи 11,95 одсто, а у Љубињу 10,46 одсто.
Република Српска
Стижу први подаци о излазности
Невесиње биљежи најнижу излазност од само 6,73 одсто, док је у Гацку гласало 11,16 одсто бирача. У Берковићима излазност износи око 14 одсто.
Mala je izlaznost u Hercegovini do 11h— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 23, 2025
TREBINJE 15,11%
BILEĆA 11,95
LjUBINJE 10,46
NEVESINJE 6,73
GACKO 11,16
BERKOVIĆI 14% pic.twitter.com/pVR56I8tRt
