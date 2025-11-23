Огромно дрво се срушило у Сарајеву, оштећено више аутомобила

Извор:
У улици Грбавичка у Сарајеву, због снијега, пало је велико стабло. Стабло је потпуно иструнуло у коријену, а полиција је тренутно на терену. На срећу, нико од пролазника, дјеце или станара није повријеђен, иако је више возила оштећено.
Станари истичу да у овој улици свакодневно пролазе дјеца која иду у школу, одрасли на посао, али и посјетиоци оближњих пословних простора.
"Срећа је што је данас недјеља, у радном дану посљедице би могле бити много теже", казали су.
Они наглашавају да ово није изолован случај, већ дугогодишњи проблем неплански сађеног и неодржаваног дрвећа.
"Сваке године велике гране падају на возила и стварају штету, а директна опасност по грађане је све већа. Дрвеће се такође наслања на зграде, а раније смо имали озбиљан проблем са коријењем које је угрожавало темеље објекта. Тада је једно стабло већ морало бити уклоњено, али проблем није системски ријешен", додају станари.
У међувремену је дрво изрезано како би се омогућио неометан пролазак возила и пјешака.
Полиција и надлежне службе су на терену и врше процјену штете, а грађани апелују на брзу реакцију како би се спријечиле сличне несреће у будућности.
