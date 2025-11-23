РХМЗ издао упозорење: Ево гдје ће водостаји бити у порасту

Logo

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хидролошко упозорење за 23. новембар због водостаја који ће бити у порасту.

"На горњем току Јужне Мораве, Ветерници, Јабланици, Власини и Пустој током 22/23. новембра водостаји ће поново бити у порасту са могућношћу достизања и превазилажења упозоравајућих нивоа", наводе из РХМЗ-а.

Према временској прогнози РХМЗ, данас облачно и хладно на северу и западу суво, а у осталом делу земље местимично са кишом, суснежицом и снегом, у брдско планинским пределима уз мање повећање висине снега.

Крајем дана и увече престанак падавина. Ветар слаб, на истоку умерен до појачан, западни и северозападни. Највиша дневна температура од 1 до 5, у Неготинској крајини око 7 степени.

У понедељак (24.11.) умерено облачно, суво и мало топлије. Увече на северу и западу, а током ноћи и у осталим крајевима ново наоблачење са кишом.

До петка (28.11.) претежно облачно, од среде и мало свежије, местимично са кишом, на високим планинама са снегом, а само се у четвртак и петак на северу земље очекује углавном суво време.

За викенд (29.-30.11.) престанак падавина и делимично разведравање.

