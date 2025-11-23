Извор:
Аваз
23.11.2025
10:38
Коментари:0
Тузлацима осумњиченим за силовање тринаестогодишњег дјечака одређен је једномјесечни притвор.
"Аваз" преноси да су осумњичени браћи, а ради се о četrdesettrogodišnjaku и четрдестједногодишњаку из Тузле.
Њима је Општински суд Тузла на приједлог Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, одредио мјеру притвора због постојања основане сумње да су на штету тринаестогодишњег дјечака из Тузле починили кривично дјело полни однос с дјететом из члана 207. Кривичног закона ФБиХ.
"У складу са одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ, и у интересу заштите оштећеног дјетета, нисмо у могућности објављивати било какве детаље везане за овај предмет", рекли су из Кантоналног тужилаштва ТК.
Градови и општине
Излазност бирача у Бијељини мања него на претходним изборима
Медији такође незванично преносе да је наводно један од осумњичених и раније починио слично злодјело.
Подсјећамо да је овај случај у петак потресао јавност када је вијест о силовању дјетета доспјела у јавност а одмах се огласило Кантонално тужилаштво Тузланског кантона о овоме стравичном догађају.
Осумњичени су ухапшени и притворени а због специфичности ситуације и чињенице да је у питању малољетна жртва, детаљи овог шокантног случаја и околности под којима се све десило, нису саопштени.
Хроника
3 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму