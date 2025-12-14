Тешка несрећа код Мостара: Возач слетио с пута, хитно пребачен у болницу

Извор:
Кликс
14.12.2025
09:32
Коментари:0
На улазу у Мостар јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће када је возач изгубио контролу над аутомобилом те је слетио с пута и задобио тешке тјелесне повреде.
До несреће је дошло на дијелу магистралне цесте М-6.1 Мостар Широки Бријег, на локалитету Живница.
Према незваничним сазнањима портала Херцеговина.инфо возач “пежоа” је изгубио контролу над возилом, те је слетио са пута.
Приликом слијетања је оштетио и неколико саобраћајних знакова те један већи рекламни пано.
Возач је превезен у мостарску болницу на указивање лијечничке помоћи, а на возилу је настала велика материјална штета.
Увиђај су обавили службеници Полицијске управе Мостар, преноси Кликс.
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Тренутно на програму