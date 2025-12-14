Logo
Тешка несрећа код Мостара: Возач слетио с пута, хитно пребачен у болницу

Кликс

14.12.2025

09:32

Тешка несрећа код Мостара: Возач слетио с пута, хитно пребачен у болницу
Фото: АТВ БЛ

На улазу у Мостар јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће када је возач изгубио контролу над аутомобилом те је слетио с пута и задобио тешке тјелесне повреде.

До несреће је дошло на дијелу магистралне цесте М-6.1 Мостар Широки Бријег, на локалитету Живница.

Према незваничним сазнањима портала Херцеговина.инфо возач “пежоа” је изгубио контролу над возилом, те је слетио са пута.

Приликом слијетања је оштетио и неколико саобраћајних знакова те један већи рекламни пано.

Возач је превезен у мостарску болницу на указивање лијечничке помоћи, а на возилу је настала велика материјална штета.

Увиђај су обавили службеници Полицијске управе Мостар, преноси Кликс.

Саобраћајна несрећа

Мостар

