Ухапшен потенцијални нападач на америчком Универзитету

14.12.2025

15:35

Пуцњава на Универзитету Браун
Фото: Tanjug/AP/Mark Stockwell

Полиција у Провиденсу привела је „особу од интереса“ у вези са пуцњавом на Универзитету Браун (Brown University), у којој су убијена два студента, а још деветоро људи је повријеђено, од којих је седморо у критичном стању.

Портпаролка Одјељења за јавну безбједност Провиденса Кристи Дос Реис (Kristy Dos Reis) рекла је за Ројтерс (Reuters) да је „особа од интереса“ у притвору након пуцњаве на универзитету у том граду, у савезној држави Род Ајленд (Rhode Island).

Траје истрага

Више од 400 полицајаца упућено је у суботу у потрагу за осумњиченим који је са ватреним оружјем ушао у зграду у којој су студенти полагали испите.

Агенти Федералног истражног бироа (ФБИ) и Бироа за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве сарађују у истрази са локалном и државном полицијом.

Приступ појединим дијеловима кампуса у недјељу је био ограничен, а полиција је и даље на мјесту догађаја. Званичници су објавили видео-снимак осумњиченог, за којег се вјерује да је мушкарац у тридесетим годинама, обучен у црно.

Још седморо људи у критичном стању

Замјеник начелника полиције Провиденса Тимоти О’Хара (Timothy O’Hara) изјавио је у суботу да је осумњичени можда носио маску, али да у то нису сигурни. Истражитељи су на мјесту догађаја пронашли чауре од метака, али полиција још није спремна да објави више детаља, додао је.

Нападач је побјегао након пуцњаве. Предсједница Универзитета Браун Кристина Паксон (Christina Paxson) рекла је новинарима да су све или готово све жртве студенти. „То је дан за који се надате да се никада неће догодити, а догодио се“, рекла је она. Према наводима универзитета, седморо од деветоро повријеђених налази се у критичном стању.

(Индекс)

