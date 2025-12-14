Logo
Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија

Извор:

АТВ

14.12.2025

15:13

Коментари:

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју
Фото: Printscreen/X

У данашњем терористичком нападу на плажи Бонди у Сиднеју живот је изгубило 12 особа, међу којима је и један од нападача, док је један цивил показао изузетну храброст и помогао у заустављању напада.

Ријеч је о 43-годишњем Ахмеду ал Ахмеду, локалном предузетнику и власнику продавнице воћа, који је у хаосу успио савладати и разоружати једног од двојице наоружаних нападача, пише news.com.au.

Напад се догодио током јавног окупљања поводом Хануке, у вријеме када је подручје око Бонди плаже било препуно грађана и туриста због празничних дешавања. Двојица нападача отворила су ватру на окупљене, након чега је полиција покренула велику сигурносну акцију и инцидент окарактерисала као терористички чин.

Према полицијским и медијским наводима, Ахмед се у тренутку пуцњаве налазио у близини паркинга. Снимци показују да се прво склонио иза возила, а потом пришао нападачу с леђа и ушао у кратак физички обрачун, током којег му је одузео сачмарицу. Након тога се нападач повукао, док је Ахмед остао на мјесту догађаја до доласка полиције.

Аустралија пуцњава

Свијет

Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)

Током интервенције Ахмед је погођен с два хица и хитно превезен у болницу, гд‌је му је пружена љекарска помоћ и најављена операција. Чланови породице потврдили су да је након напада био свјестан и комуникативан.

У исто вријеме, други нападач се налазио на уздигнутом дијелу цесте у близини плаже, гд‌је је размјењивао ватру с полицијом. Један нападач је на крају убијен, док је други, тешко рањен, ухапшен и хоспитализован.

Аустралија пуцњава

Свијет

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Према званичним подацима полиције Новог Јужног Велса, у нападу је погинуло 12 особа, а 29 је рањено. Истрагу води противтерористичка јединица, а подручје је сатима било затворено због сигурносних провјера и сумње на постављене експлозивне направе.

Аустралијски премијер Ентони Албаниз напад је назвао шокантним и поручио да сигурносне службе чине све како би се утврдиле околности и мотиви овог злочина.

Аустралија

Терористички напад

Sidnej

heroj

Коментари (0)
