Комбиновање парацетамола и ибупрофена: Када је дозвољено и које су дозе?

Извор:
Телеграф
14.12.2025
15:38
Коментари:0
Сезона вироза и грипа је стигла, а с њом и дилема - шта узети када нас оборе температура и бол: парацетамол или ибупрофен?
Иако су лако доступни и често се користе без размишљања, оба лијека спадају у терапију која захтјева опрез. Важно је имати на уму да самолечење носи одређене ризике, попут предозирања или предугог узимања. Избор таблета зависи од врсте и јачине симптома, узраста, али и општег здравственог стања особе.
На пример, главобоља ће се често брже ублажити уз ибупрофен, док је парацетамол довољан за умерену бол и повишену телесну температуру.
Посебна правила важе за дјецу
Када је ријеч о снижавању температуре и ублажавању болова код дјеце, постоје строга правила и мјере опреза. Ова два лијека се у појединим ситуацијама могу и комбиновати, али искључиво уз правилно дозирање.
„Приликом употребе ових лијекова, дозирање треба прилагодити тјелесној тежини дјетета, а не само узрасту. У случају изразито високе температуре, када примјена само једног лијека не даје довољан ефекат, могуће их је наизменично комбиновати. Такође, важно је не прекорачити број доза и обавезно се обратити љекару или фармацеуту уколико послије три дана континуиране примјене не дође до повлачења бола и температуре“, изјавила је за тпортал магистра фармације Ружица Диздар.
Кључне разлике између парацетамола и ибупрофена
Када изабрати парацетамол?
Намјена: Најбољи је избор за благу до умјерену бол и снижавање температуре, али нема противупално дејство.
Како дјелује: Блокира сигнале бола у централном нервном систему.
Коме се препоручује: Особама са осјетљивим желуцем и трудницама, али искључиво уз надзор љекара. Може се узимати и на празан стомак.
Ко треба да га избјегава: Иако је благ за желудац, може озбиљно оштетити јетру. Особе које имају обољења јетре или редовно конзумирају алкохол морају бити посебно опрезне.
Никада не комбиновати са: Алкохолом (због повећаног ризика од оштећења јетре), одређеним антикоагулансима (повећава ризик од крварења), као и неким лековима за епилепсију.
Свијет
Огласио се Нетанјаху након напада у Сиднеју, подсјетио на писмо
Златно правило: Ако имате бол или температуру без знакова упале – парацетамол је прави избор.
Када је ибупрофен боља опција?
Намјена: Ублажава бол, снижава температуру и смањује упалу. Због тога је посебно ефикасан код болова у мишићима, зубобоље и менструалних грчева.
Како дјелује: Инхибира ензиме који у тијелу изазивају упалне процесе.
Како се узима: Увијек уз оброк или непосредно послије јела, како би се смањила иритација желуца
Ко треба да га избјегава: Особе које имају чир на желуцу, гастритис, бубрежне болести, повишен крвни притисак или астму. Труднице би требало да га избјегавају, а у трећем триместру трудноће је строго забрањен.
Никада не комбиновати са: Лијековима за притисак, диуретицима, антикоагулансима (повећан ризик од крварења), као ни кортикостероидима.
За разлику од ибупрофена, парацетамол се може узимати са храном или без ње, јер је генерално благ за дигестивни систем.
Свијет
Ухапшен потенцијални нападач на америчком Универзитету
Да ли се парацетамол и ибупрофен могу комбиновати?
Не би требало да се узимају у исто вријеме, осим ако то није изричито препоручио љекар. У случајевима када је савјетовано наизменично узимање, размак између доза мора бити најмање три до четири сата.
Стандардне дозе без рецепта су најчешће 500 мг за парацетамол и до 400 мг за ибупрофен, док размак између узимања исте врсте лијека треба да буде од шест до осам сати.
Зашто се не препоручују дуже од три дана?
Вјероватно сте приметили упозорење да се лијекови против болова и температуре не смију користити дуже од три дана без савјета љекара или фармацеута. Разлог је јасан.
"На тај начин могу се маскирати симптоми, док се сам узрок проблема – попут бактеријске инфекције која захтјева другачију терапију - не лијечи. Такође, продужена употреба повећава ризик од нежељених ефеката ових лијекова“, објашњава магистра фармације Ружица Диздар.
Зато је, чак и када је ријеч о лијековима који се издају без рецепта, важно користити их промишљено и одговорно.
Здравље
6 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму