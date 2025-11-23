Излазност бирача у Бијељини мања него на претходним изборима

Извор:
Излазност бирача у Бијељини до 9.45 часова је 4,08 одсто и мања је него на претходним изборима када је била седам одсто, рекла је предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Дијана Савић Божић.
Божићева је навела да се већа излазност, уобичајено, очекује у поподневним и вечерњим часовима.
"За сада све тече како треба, немамо ниједан проблем ни приговор", изјавила је новинарима Божићева која је посјетила тридесетак бирачких мјеста.
