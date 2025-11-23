Изборни процес у Фочи протиче мирно

Извор:
СРНА
23.11.2025
10:55
Коментари:0
Гласање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Фочи протиче мирно и без проблема, а излазност у првим часовима је знатно мања него на редовним изборима, рекли су предсједници бирачких одбора.
На три бирачка мјеста у мјесној заједници Горње Поље уписано је 2.396 гласача, а у прва два часа гласало је стотињак бирача, односно око четири одсто.
"Слабија је излазност, нема никаквих проблема, све је уредно", рекао је предсједник Бирачког одбора Горње Поље један Филип Перишић.
Од 1.788. бирача регистрованих на три бирачка мјеста у Душанову, у прва два часа гласало је 46, а од 1.427 бирача на два мјеста у Лазареву право гласа искористило је њих 45.
Хроника
Иза решетака браћа осумњичена за силовање дјечака у Тузли
На бирачком мјесту "Миљевина један" регистровано је 830 гласача, а до 9.00 часова право гласа искористило је 32 грађана, потврдио је предсједник Бирачког одбора Немања Аврам.
На бирачком мјесту "Миљевина два" излазност је знатно мања. Од 247 регистрованих бирача право гласа, до 9.30 часова, искористио је само један бирач, потврдио је предсједник бирачког одбора Дејан Петровић.
У Фочи се гласа на 27 редовних бирачких мјеста, а право гласа има 16.241 бирач.
Сва бирачка мјеста отворена су на вријеме у 7.00 часова.
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму