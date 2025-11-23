Није отворено бирачко мјесто у Корићанима код Кнежева

Извор:
Бирачко мјесто "068Б005" у Корићанима, у општини Кнежево, јутрос није отворено јер Општинска изборна комисија због непроходности путева није успјела да достави изборни материјал који је враћен у сједиште Комисије, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.
У општини Калиновик, такође због непроходности путева, није отворено бирачко мјесто "163Б005", али се у Општинској изборној комисији надају да ће бити отворено са кашњењем, наведено је у саопштењу.
Из Централне изборне комисије БиХ подсјетили су да поједина бирачка мјеста за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске нису отворена тачно у 7.00 часова јер снијег отежава приступ, као и због нестанка електричне енергије.
У саопштењу је наведено да је ЦИК БиХ у сталној комуникацији са свим општинским/градским изборним комисијама са циљем праћења стања и адекватног и правовременог реаговања.
Предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Кнежево Будимир Дукић раније је рекао Срни да је на подручју те општине на вријеме отворено 19 од 20 бирачких мјеста.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.
На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у 7.00 часова, а 1.264.364 бирача, колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19.00 часова када се бирачка мјеста затварају.
