Прогнозе метеоролога: Јак вјетар и висока температура брзо ће отопити снијег

СРНА

23.11.2025

11:29

Прогнозе метеоролога: Јак вјетар и висока температура брзо ће отопити снијег
Фото: АТВ

Јак вјетар и висока температура ваздуха до уторка, 25. новембра, брзо ће отопити снијег, изјавила је Срни метеоролог у Републичком хидрометеоролошком заводу Милица Ђорђевић.

Ђорђевићева је рекла да ће током предстојеће седмице температура ваздуха осцилирати, па ће сутра ујутру минимална бити од минус 10 до минус три, у вишим предјелима од минус 12 степени Целзијусових, док ће југо донијети брз пораст температуре и ново наоблачење.

Пало дрво у Сарајеву-23112025

Градови и општине

Огромно дрво се срушило у Сарајеву, оштећено више аутомобила

Она је најавила да ће сутра послије подне и у уторак бити вјетровито, уз јак и повремено олујни југо, а порашће и температура ваздуха, која ће сутра бити од четири до 11 степени, а у уторак од 10 до 18 степени Целзијусових, колико ће бити на истоку Републике Српске због јаког југа.

Ђорђевићева је напоменула да ће у сриједу и четвртак, 26. и 27. новембра, бити хладније и облачно вријеме, уз слабе и повремене падавине.

Марко Рубио

Свијет

Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

"Максимална температура ваздуха у сриједу ће бити од четири до 10, а у четвртак од два до шест степени Целзијусових, на југу ће бити неколико степени топлије. На планинама ће температура бити нула степени Целзијусових", навела је Ђорђевићева.

Временска прогноза

