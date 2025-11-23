Logo

До подне без инцидената на бирачким мјестима

АТВ

23.11.2025

12:18

До подне без инцидената на бирачким мјестима
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске до подне није евидентирало ниједан инцидент на бирачким мјестима на територији Српске.

Процес гласања се одвија мирно и без инцидената, саопштено је из МУП-а.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

Штаб МУП-а "Избори 2025" прати и предузима мјере и радње с циљем одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Из МУП-а подсјећају да локације за издавање личних докумената раде данас до 19.00 часова, као и да су на снази забране саобраћаја за теретна возила изнад 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској и превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.

