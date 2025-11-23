До подне без инцидената на бирачким мјестима

Извор:
АТВ
23.11.2025
12:18
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске до подне није евидентирало ниједан инцидент на бирачким мјестима на територији Српске.
Процес гласања се одвија мирно и без инцидената, саопштено је из МУП-а.
Република Српска
Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци
Штаб МУП-а "Избори 2025" прати и предузима мјере и радње с циљем одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Из МУП-а подсјећају да локације за издавање личних докумената раде данас до 19.00 часова, као и да су на снази забране саобраћаја за теретна возила изнад 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској и превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.
Занимљивости
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Емисије
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму