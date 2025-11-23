Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

Извор:
Стручњаци у Јапану упозорили су да злонамјерни актери користе друштвене мреже за манипулацију младих који изражавају самоубилачке мисли, наводећи их на самоубиство или искоришћавајући на друге начине.
Полиција је саопштила да је тинејџерка из префектуре Јамагата преминула од тровања угљен-моноксидом након што ју је 36-годишњи Хироки Кишинами из Фукушиме довезао и оставио у шатору, пренио је Кјодо.
Кишинами је ухапшен и оптужен за помагање и подстицање самоубистава пет особа, од којих су четири преминуле. Истрага је показала да је Кишинами контактирао младе људе путем друштвених мрежа и да је преусмеравао разговоре на приватне апликације. Поред тога, оптужен је и за сексуално злостављање малољетнице и крађу новца.
Стручњаци истичу да је број младих који самоубилачке мисли објављују на мрежама у порасту и да су већина њих тинејџери и особе у двадесетим годинама.
Иако је укупни број самоубистава у Јапану опао са 34.427 у 2003. на око 20.000 у 2024. години, самоубиства младих, нарочито жена млађих од 20 година, биљеже "алармантан пораст".
Владине и невладине организације спроводе саветодавне и превентивне програме путем друштвених мрежа, док специјализоване школе нуде личну и онлајн подршку, како би се млади повезали са поузданим савјетницима и заједницом која им може помоћи у кризним ситуацијама, пише Б92.
