Logo

Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

Извор:

Б92

23.11.2025

12:27

Коментари:

0
Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе
Фото: Unsplash

Стручњаци у Јапану упозорили су да злонамјерни актери користе друштвене мреже за манипулацију младих који изражавају самоубилачке мисли, наводећи их на самоубиство или искоришћавајући на друге начине.

Полиција је саопштила да је тинејџерка из префектуре Јамагата преминула од тровања угљен-моноксидом након што ју је 36-годишњи Хироки Кишинами из Фукушиме довезао и оставио у шатору, пренио је Кјодо.

Кишинами је ухапшен и оптужен за помагање и подстицање самоубистава пет особа, од којих су четири преминуле. Истрага је показала да је Кишинами контактирао младе људе путем друштвених мрежа и да је преусмеравао разговоре на приватне апликације. Поред тога, оптужен је и за сексуално злостављање малољетнице и крађу новца.

Стручњаци истичу да је број младих који самоубилачке мисли објављују на мрежама у порасту и да су већина њих тинејџери и особе у двадесетим годинама.

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

До подне без инцидената на бирачким мјестима

Иако је укупни број самоубистава у Јапану опао са 34.427 у 2003. на око 20.000 у 2024. години, самоубиства младих, нарочито жена млађих од 20 година, биљеже "алармантан пораст".

Владине и невладине организације спроводе саветодавне и превентивне програме путем друштвених мрежа, док специјализоване школе нуде личну и онлајн подршку, како би се млади повезали са поузданим савјетницима и заједницом која им може помоћи у кризним ситуацијама, пише Б92.

Подијели:

Таг:

vrbovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

До подне без инцидената на бирачким мјестима

Република Српска

До подне без инцидената на бирачким мјестима

1 ч

0
Ова 4 знака ће се купати у парама у посљедњој седмици новембра

Занимљивости

Ова 4 знака ће се купати у парама у посљедњој седмици новембра

1 ч

0
Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

Република Српска

Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

1 ч

0
Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

Градови и општине

Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

1 ч

0

Више из рубрике

Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

Свијет

Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

1 ч

0
Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

Свијет

Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

3 ч

0
Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

Свијет

Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

3 ч

0
Клизишта у Вијетнаму

Свијет

Обилне падавине покренуле клизишта, погинуло најмање 90 људи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner