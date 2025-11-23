ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

23.11.2025
До 11.00 часова на редовним бирачким мјестима је гласало 121.432 бирача или 9,76 одсто, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.
Према информацијама достављеним од Општинске изборне комисије Кнежево бирачко мјесто 068Б005 Корићани није отворено.
Бирачко мјесто 163Б005 у Калиновику је отворено у 10:45 часова.
Одзив до 15.00 часова Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће саопштити у 17.00 часова.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.
На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у 7.00 часова, а 1.264.364 бирача, колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19.00 часова када се бирачка мјеста затварају.
