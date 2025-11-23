Logo

ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

23.11.2025

12:38

ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто
Фото: АТВ

До 11.00 часова на редовним бирачким мјестима је гласало 121.432 бирача или 9,76 одсто, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Према информацијама достављеним од Општинске изборне комисије Кнежево бирачко мјесто 068Б005 Корићани није отворено.

Коалиција Под лупом-23112025

Република Српска

Коалиција "Под лупом": Изборни дан протиче мирно, али уз неколико неправилности

Бирачко мјесто 163Б005 у Калиновику је отворено у 10:45 часова.

Одзив до 15.00 часова Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће саопштити у 17.00 часова.

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.

Избори, Република Српска

Република Српска

У Бањалуци до 11 часова гласало 11,61 одсто грађана

На гласачком листићу укупно је шест кандидата. Сва бирачка мјеста, њих 2.211 отварају се у 7.00 часова, а 1.264.364 бирача, колико их има право гласа, моћи ће да гласају до 19.00 часова када се бирачка мјеста затварају.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

