Минић гласао у Шамцу

АТВ

23.11.2025

13:08

Минић гласао у Шамцу
Фото: Срна

Премијер Владе Републике Српске гласао је у Шамцу за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.

Минић је своју грађанску дужност обавио у згради Удружења пензионера.

Sasa obradovic

Кошарка

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.


Саво Минић

Пријевремени избори 2025

