Минић гласао у Шамцу

Извор:
АТВ
23.11.2025
13:08
Коментари:0
Премијер Владе Републике Српске гласао је у Шамцу за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.
Минић је своју грађанску дужност обавио у згради Удружења пензионера.
Кошарка
Обрадовић: Тражим нову хемију тима
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори, а право гласа има 1.264.364 бирача који могу гласати до 19 часова, када се бирачка мјеста затварају.
Кошарка
5 ч0
Хроника
5 ч0
Свијет
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Тренутно на програму