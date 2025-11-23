Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Извор:
23.11.2025
Алдин Халкић (33) погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи на подручју Гњилавца код Цазина.
Према првим информацијама, тешка саобраћајна несрећа се догодила на клизавом коловозу.
Пријатељи, комшије и сви који су познавали Алдина истичу да је био добар, скроман и омиљен младић. Како кажу, његови снови, планови су остали недовршени.
Друштвене мреже преплавиле су поруке пријатеља који се опраштају од Алдина.
“Алдине брате мој. Не могу да вјерујем да украде нам те… воли те твој друг заувијек.“, пише у објави.
Истрага ће утврдити тачан узрок несреће.
Тренутно на програму