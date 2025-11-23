Logo

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Извор:

Црна-хроника.инфо

23.11.2025

13:01

Коментари:

0
Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Алдин Халкић (33) погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи на подручју Гњилавца код Цазина.

Према првим информацијама, тешка саобраћајна несрећа се догодила на клизавом коловозу.

судница

Свијет

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Пријатељи, комшије и сви који су познавали Алдина истичу да је био добар, скроман и омиљен младић. Како кажу, његови снови, планови су остали недовршени.

Друштвене мреже преплавиле су поруке пријатеља који се опраштају од Алдина.

“Алдине брате мој. Не могу да вјерујем да украде нам те… воли те твој друг заувијек.“, пише у објави.

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Гласање на једном бирачком мјесту у Кнежеву биће одржано накнадно

Истрага ће утврдити тачан узрок несреће.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Cazin

погинуо младић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу

Занимљивости

Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу

6 ч

0
ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

Република Српска

ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

6 ч

0
Коалиција Под лупом

Република Српска

Коалиција "Под лупом": Изборни дан протиче мирно, али уз неколико неправилности

6 ч

1
Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

Република Српска

Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

6 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Хроника

Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

7 ч

0
Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

Хроника

Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

8 ч

0
Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Хроника

Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

9 ч

0
Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

Хроника

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner