Logo

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Извор:

Информер

23.11.2025

12:52

Коментари:

1
"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина
Фото: Pixabay

Срђан Јездимир (45), који је означен као један од највећих српских нарко-босова, познат и као српски Ескобар, осуђен је у Еквадору на 10 година затвора због прања новца стеченог продајом кокаина.

Пресуда је изречена 21. новембра, а осуђено је укупно седам особа, међу којима и држављанин Србије, али и његова супруга Александра Доминго Ф. О. Она је, такође, кажњена са 10 година затвора. Пресудом су обухваћени и Вилсона Андреса М.Ф. и Карен Натали А.Х. и други.

"Окривљени су преко неколико фирми, које су се између осталог бавиле и узгојем шкампа, опрали преко 11 милиона долара зарађених продајом наркотика. Истрага је отворена 2024. године, када је група ухапшена, а међу њима је био и Срђан Јездимир. Током поступка свједочило је 76 сведока и изведени су бројни докази. Утврђено је да су окривљени преко легалних фирми у Еквадор убацили милионе долара од продаје кокаина", наводе локални медији детаљи случаја и додају:

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Гласање на једном бирачком мјесту у Кнежеву биће одржано накнадно

"Према истрази, између 2021. и 2023. године, држављанин Србије Јездимир и његова супруга Александра Доминга Ф.О. наводно су примили више од 1,3 милиона америчких долара из Њемачке преко компаније Јездимир Фернандез СА" касније назване "Виво Про Вобис". Тако су одржавали привид легалности незаконито стеченој имовини.

Како даље наводе, дио тих средстава је искоришћен за куповину 89 хектара сеоског земљишта, тешке механизације, као и за изградњу и покретање фарме шкампа.

"Такође, куповина оклопних возила, луксузне робе и друге имовине без економског оправдања била је очигледна", наведено је у оптужници.

(Информер)

Подијели:

Таг:

prodaja droge

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Гласање на једном бирачком мјесту у Кнежеву биће одржано накнадно

Република Српска

Гласање на једном бирачком мјесту у Кнежеву биће одржано накнадно

29 мин

0
Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу

Занимљивости

Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу

35 мин

0
ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

Република Српска

ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

41 мин

0
Коалиција Под лупом

Република Српска

Коалиција "Под лупом": Изборни дан протиче мирно, али уз неколико неправилности

42 мин

0

Више из рубрике

Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

Свијет

Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

52 мин

0
Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

Свијет

Рубио стигао у Женеву, учествоваће на мировним преговорима за Украјину

1 ч

0
Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

Свијет

Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

3 ч

0
Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

Свијет

Руски ПВО уништио 75 дронова током ноћи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner