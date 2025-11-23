"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Извор:
Срђан Јездимир (45), који је означен као један од највећих српских нарко-босова, познат и као српски Ескобар, осуђен је у Еквадору на 10 година затвора због прања новца стеченог продајом кокаина.
Пресуда је изречена 21. новембра, а осуђено је укупно седам особа, међу којима и држављанин Србије, али и његова супруга Александра Доминго Ф. О. Она је, такође, кажњена са 10 година затвора. Пресудом су обухваћени и Вилсона Андреса М.Ф. и Карен Натали А.Х. и други.
"Окривљени су преко неколико фирми, које су се између осталог бавиле и узгојем шкампа, опрали преко 11 милиона долара зарађених продајом наркотика. Истрага је отворена 2024. године, када је група ухапшена, а међу њима је био и Срђан Јездимир. Током поступка свједочило је 76 сведока и изведени су бројни докази. Утврђено је да су окривљени преко легалних фирми у Еквадор убацили милионе долара од продаје кокаина", наводе локални медији детаљи случаја и додају:
"Према истрази, између 2021. и 2023. године, држављанин Србије Јездимир и његова супруга Александра Доминга Ф.О. наводно су примили више од 1,3 милиона америчких долара из Њемачке преко компаније Јездимир Фернандез СА" касније назване "Виво Про Вобис". Тако су одржавали привид легалности незаконито стеченој имовини.
Како даље наводе, дио тих средстава је искоришћен за куповину 89 хектара сеоског земљишта, тешке механизације, као и за изградњу и покретање фарме шкампа.
"Такође, куповина оклопних возила, луксузне робе и друге имовине без економског оправдања била је очигледна", наведено је у оптужници.
