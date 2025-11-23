Обрадовић: Тражим нову хемију тима

Извор:
Sputnjik
23.11.2025
13:03
Коментари:0
Свака утакмица нам је важна, тражим нову хемију тима повратком нових играча, треба нам и нова конекција - да се "препознамо" на терену, изјавио је тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић уочи меча са Бечом у регионалној АБА лиге.
Кошаркаши Црвене звезде допутовали су у главни град Аустрије гдје их у недјељу од 18 часова очекује утакмица против Беча у осмом колу групе Б АБА лиге.
"Примјера ради у Валенсији по први пут смо на терену имали Батлера и Џордана Нвору и то нам отежава игру у складу са противником. Што се тиче Беча важна је утакмица пред нама. Желимо да одиграмо добро и да водимо рачуна о нама и нашој игри уз сво уважавање противника", рекао је Обрадовић, пренио је званични сајт клуба.
Хроника
Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи
Црвена звезда се налази на петом месту на табели групе Б регионалног такмичења са по три побједе и пораза, док је Беч на посљедњој, деветој позицији са скором 2/4.
"Очекује нас важна утакмица, против новог ривала у АБА лиги. Након пораза у Љубљани желимо побједу, јер морамо да водимо рачуна и о табели аба лиге иако ће се главне борбе водити на пролеће. Желимо побједом да спремимо добру увертиру за наредни меч против Олимпијакоса у Евролиги, али и да дођемо до бодова пред надам се, великом бројем наших навијача у Бечу", изјавио је кошаркаш Црвене звезде Стефан Миљеновић, пише Спутњик.
Хроника
5 ч0
Свијет
5 ч1
Република Српска
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Тренутно на програму