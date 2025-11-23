Колико стварно коштају куће "за евро"?

23.11.2025
Маштате о пресељењу у руралну Француску? Програми куповине кућа за евро привлаче пажњу широм свијета и оживљавају руралне дијелове. Али захтијевају велика улагања. Ево шта подаци кажу, колико би реновирање могло да кошта.
Исти разлози који Француску чине најпосјећенијом земљом у свијету, чине је и одличним мјестом за живот досељеника. Као и многи региони широм Европе, Француска има неколико региона који нуде куће за један евро.
Подаци показују да би у просјеку реновирање ових кућа могло да кошта око 100.000 долара (око 86.000 евра). У свим случајевима реновирање у одређеном року је услов за одобрење куповине.
Ови програми добијају много пажње и представљају сјајну прилику. Али ево шта заправо подразумијева програм кућа за један евро у Француској.
У Ливерпулу, у Енглеској, 2015. је покренут пројекат који је нудио оронуле и напуштене куће за само једну фунту. Под условом да буду претворене у адекватне домове.
У многим случајевима реновирање је коштало десетине хиљада фунти. До 2022. године, 112 кућа је било укључено у програм, нудећи породицама прилику да дођу до сопствене некретнине. Прилику коју иначе никада не би имале.
У годинама које су услиједиле, многа села и градови широм Европе преузели су овај модел као начин да оживе сопствене заједнице. Да запуштене објекте претворе у домове погодне за живот. Да привуку нове становнике у подручја са опадајућом популацијом. Да отворе нова радна мјеста у руралним крајевима.
Италија је била на челу ове регенерације, нудећи куће за један евро на Сардинији и Сицилији. У Ирској постоји програм који нуди до 82.000 евра људима који одлуче да поново населе мала острва која су под утицајем плиме и осјеке.
Цијена од једног евра, међутим, искључиво је симболична. Да би општина одобрила куповину потребан је доказ да купац може да приушти реновирање куће, обично у одређеном временском року.
У многим случајевима, кућа мора постати ваше главно мјесто становања. А у ситуацијама гдје вам нуде субвенције или плаћање кирије, постоји обавеза да останете тамо одређени број година. У супротном бисте морали да вратите новац.
У случају Италије, британски лист Индепендент открио је да су трошкови реновирања и даље релативно ниски. Крећу се између 20.000 и 50.000 евра у зависности од величине и стања некретнине.
Агенти за некретнине савјетују да потенцијални купци планирају око 1.000 евра по квадратном метру за трошкове реновирања.
Француска је покренула сличне програме кућа за један евро широм земље, али су они рјеђи него у Италији.
Туар (Thouars) је један такав примјер. Попут многих малих села и градова у сјеверној Француској и Туар биљежи пад броја становника. То се дешава откако су рударска и друга индустријска постројења пропала, приморавши многе људе да оду у потрази за послом. Градски центри остали су пусти. Туар је у посљедњих 40 година изгубио око 2.500 становника.
Општина је имала потешкоћа да пронађе инвеститоре који би обновили напуштени центар града. Вјеровала је да би многе од ових кућа могле да постану привлачне породицама које желе да живе у заједницама.
Али како су се ови програми показали у Француској? Колики је стварни трошак претварања ових кућа за симболичан евро у домове?
Град Рубе (Roubaix) у Француској одлучио је 2018. да преузме идеју из Ливерпула и понуди некретнине за евро. Услов је био да буду коришћене као главно мјесто становања најмање шест година и да купци преузму обавезу да изведу потребне радове како би куће постале породични домови.
У случају Рубеа, статистика показује велики раскорак између „пријава“ и „одобрених пријава“. Укупно 824 породице или појединца поднијело је пријаве, од којих су многи били локални становници.
Критеријуме су испуниле 74, а 17 кућа је изабрано, али су породице изабрале само 13. На крају је 11 кућа ушло у програм.
Двије трећине одабраних кандидата били су Французи, док је трећина долазила из Африке и Кине. Већина пријављених била је из слојева са ниским приходима.
Француска национална стамбена асоцијација (АНАХ) процјењује да би трошак реновирања многих ових кућа за један евро износио око 80.000 евра за кућу површине око 100 квадратних метара.
Ипак, тадашњи градоначелник Рубеа, Гијом Делбар (Guillaume Делбар), напоменуо је да може бити тешко обезбиједити финансијску подршку банака за овакве пројекте.
Често је уобичајено да цио процес траје мјесецима. Општина мора да прегледа много кандидата, а прије свега да провјери имају ли људи потребна средства да заврше радове, што може да потраје.
У 2022. општина Сент Амон Монтрон покренула је свој пројекат кућа за један евро. Прва породица је потписала уговор за кућу 2022. године, а уселила се 2025. Требало им је три године да се уселе јер кућа није испуњавала грађевинске стандарде потребне да би се у њој живјело легално.
Недавно је једна породица поднијела пријаву у јуну 2024, а потписала уговор у августу 2025.
У том мјесту трошак радова износи између 90.000 и 150.000 евра за кућу од 77 квадратних метара.
Посљедња изабрана породица изнајмљује кућу годину дана и укупно ће потрошити 150.000 евра за поправке крова, проширење и потпуно реновирање куће.
Подаци показују да, барем у Француској, цијели процес захтијева вријеме и да просјечно може да кошта око 100.000 долара (око 86.000 евра) за реновирање, зависно од величине куће и регије Француске у којој се налази.
Иако ће можда проћи деценије да се процијени хоће ли овакви програми успјешно да населе рурална подручја Европе, јасно је да они омогућују неким породицама да пронађу приступачне домове у гостољубивим заједницама.
У многим случајевима, ове куће су и даље знатно јефтиније од тржишне вриједности готове куће.
За неке регије Француске, програм је начин да се обнови центар села и стамбени фонд, пронађу нове куће за породице, доведу нови становници у заједницу, сачува историја и представи слика града или села широм свијета, чинећи га привлачнијим и доносећи пријеко потребан маркетинг.
Све то значи да је врло вјероватно да ће програми кућа за један евро и даље постојати, преноси Форбес Црна Гора.
