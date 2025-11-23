Мислите да вам више није потребна терапија за дијабетес? Стручњаци упозоравају на посљедице

Извор:
Нагло престајање са узимањем лијекова за дијабетес без савјета љекара може одмах довести до наглог пораста шећера у крви и озбиљних, па и животно угрожавајућих компликација.
Лијекови за дијабетес имају кључну улогу у одржавању стабилног нивоа глукозе у крви и спречавању тешких последица које неконтролисан шећер може да изазове, од оштећења крвних судова и нерава, до срчаних и бубрежних проблема. Ипак, многи пацијенти повремено помисле да би могли да прекину терапију, било због нежељених ефеката, било зато што се осјећају боље и верују да ће им промјена исхране и физичка активност бити довољни.
Стручњаци упозоравају: ниједан лијек за дијабетес не смије се нагло прекидати без претходног договора с љекаром. Такав поступак може изазвати нагли пораст шећера у крви (хипергликемију) и озбиљно угрозити здравље.
Најнепосреднија и најопаснија последица престанка терапије је хипергликемија, односно нагли скок нивоа глукозе.
Пацијенти тада могу осетити јаку жеђ, учестало мокрење, вртоглавицу, слабост и изражен умор. Ако се не реагује на време, може доћи до поремећаја свијести и дехидратације, па је зато свака промјена терапије дозвољена искључиво под љекарским надзором.
Уколико љекар процјени да постоји могућност да се терапија смањи или постепено укине, то мора ићи корак по корак, уз редовне контроле шећера у крви и лабораторијске анализе.
Свака промјена дозе мора бити постепена, како би се избегли нагли скокови глукозе и могуће компликације. Важно је и да пацијент препозна симптоме високог и ниског шећера, јер само тако може правовремено да реагује.
Чак и када се вриједности шећера нормализују, престанак терапије не значи да је дијабетес нестао. Код пацијената који су постигли ремисију дијабетеса типа 2 захваљујући исхрани и физичкој активности, потребне су редовне контроле и праћење, јер се болест може поново да се активира.
Смањење терапије није одлука коју пацијент доноси сам, већ резултат добре контроле и сарадње са љекаром.
Код особа с дијабетесом типа 2, неконтролисан шећер значајно повећава ризик од срчаних болести, бубрежне слабости и оштећења нерава (неуропатије). Такође, могу се јавити проблеми с видом, као и хроничне инфекције стопала, које понекад завршавају ампутацијом.
Код особа с дијабетесом типа 1, нагли прекид инсулинске терапије може да изазове дијабетичку кетоацидозу, стање опасно по живот, које захтева хитно болничко лијечење.
Нагли падови и скокови глукозе могу да изазову анксиозност, раздражљивост и промјене расположења. Према подацима из међународних истраживања, особе с дијабетесом имају већи ризик од депресије, док редовно узимање терапије попут метформина може да смањи тај ризик.
Прекид терапије "на своју руку" никада није безазлен. Лекови за дијабетес помажу да ниво шећера остане стабилан и да се спријече озбиљне компликације болести. Свака промјена терапије мора да буде договорена с љекаром који води пацијента, поручују ендокринолози.
