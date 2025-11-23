Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

23.11.2025
Ниске температуре, промјена ваздушног притиска и повећана влажност могу изазвати низ здравствених проблема, посебно код особа са постојећим тегобама.
Стручњаци истичу како се тијело може адекватно припремити и ублажити негативни ефекти хладног времена.
– Нагла промјена температуре може оптеретити кожу главе и фоликуле длаке, што доводи до убрзаног губитка косе – каже др Анил Схарма, љекар.
Др Анил Схарма објашњава да током љета, када су дани дужи, више длака улази у телогену фазу (фазу мировања) и опада отприлике три мјесеца касније. Додаје да се губитак косе појачава са доласком хладнијих мјесеци, јер тијело покушава да сачува тјелесну топлоту.
Да би се ово спријечило, Схарма савјетује да више водите рачуна о кожи главе током хладног времена. – Важно је стимулисати циркулацију крви у кожи главе како би се подстакао раст косе – каже Схарма. Масирајте кожу главе и користите серуме који садрже центелу азијску, која помаже контроли производње себума, или млечну киселину која нежно чисти кожу главе.
Такође се препоручује конзумирање лиснатог поврћа.
Недостатак витамина и минерала попут гвожђа и феритина може погоршати губитак косе, док низак ниво витамина Д и Б12 такође утиче на раст. Ако имате губитак косе, што је уобичајено током октобра, укључите у исхрану лиснато зеленило, јаја и масну рибу.
Неки људи показују знакове сезонског афективног поремећаја (САП) када се време изненада промени. – Јака анксиозност може се манифестовати симптомима сличним депресији, као што су лоше расположење, губитак интереса или уживања у стварима у којима бисте обично уживали – објашњава др Јон ван Ниекерк.
Други симптоми укључују раздражљивост, смањен сексуални нагон и мањак енергије.
Ако промијене начина живота попут редовног вјежбања и боравка на отвореном нису довољне, терапија разговором може помоћи у управљању стресом, анксиозношћу и депресијом.
– Хладно вријеме може изазвати болове у зглобовима и отежати кретање – каже др Вина Пател, реуматолог у болници. Могућа објашњења укључују промене у синовијуму (меко ткиво које облаже зглоб и производи течност за подмазивање) која се згушњава током зиме.
Друго објашњење може бити пад барометарског притиска који узрокује ширење и отицање мишића и тетива.“
Пател препоручује редовно узимање суплемената витамина Д како би кости остале јаке током хладног времена. „Витамин Д је неопходан за здравље костију, зуба и мишића и повезан је са многим стањима попут остеопорозе, прелома кука, аутоимуних болести и хроничног бола“, објашњава Пател.
– Сува кожа (ксероза) је честа појава у хладнијим мјесецима јер је у ваздуху мање влаге, што значи да кожа задржава мање воде – објашњава др Лиа Тотон. Не само хладан ваздух, већ и грејање и туширање топлом водом доприносе сувоћи коже.
Сува кожа се најчешће јавља на изложеним дијеловима тијела, попут лица и руку. Симптоми укључују грубе мрље, осећај затезања, свраб, пуцање, црвенило и осјетљивост – додаје Тотон. Превенција укључује нежна средства за чишћење са антиинфламаторним својствима, ношење рукавица, заштиту усана балзамом или вазелином и одржавање хидратације, преноси Мисс7здрава.24сата.хр.
– Хладан ваздух може погоршати астму и респираторне проблеме сужавањем дисајних путева, исушивањем и изазивањем упале – каже др Виџај Мурти. Сувоћа ваздуха згушњава слуз, отежава искашљавање и појачава симптоме попут кашља и кратког даха.
Мурти савјетује испијање чаја од коријена сладића или суплемената Н-ацетилцистеина за подршку функцији плућа. – Особама са астмом препоручујем да током хладнијих мјесеци држе инхалаторе при руци, буду свјесни околине, избјегавају гужве, одржавају хигијену руку и, ако се не осјећају добро, потраже љекарски савјет“, додаје др Унати Десаи.
