Logo

Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

23.11.2025

14:16

Коментари:

0
Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму
Фото: Pixabay

Ниске температуре, промјена ваздушног притиска и повећана влажност могу изазвати низ здравствених проблема, посебно код особа са постојећим тегобама.

Стручњаци истичу како се тијело може адекватно припремити и ублажити негативни ефекти хладног времена.

КК Игокеа

Кошарка

Кошаркаши Игокее сутра гостују у Борцу

Губитак косе

– Нагла промјена температуре може оптеретити кожу главе и фоликуле длаке, што доводи до убрзаног губитка косе – каже др Анил Схарма, љекар.

Др Анил Схарма објашњава да током љета, када су дани дужи, више длака улази у телогену фазу (фазу мировања) и опада отприлике три мјесеца касније. Додаје да се губитак косе појачава са доласком хладнијих мјесеци, јер тијело покушава да сачува тјелесну топлоту.

Да би се ово спријечило, Схарма савјетује да више водите рачуна о кожи главе током хладног времена. – Важно је стимулисати циркулацију крви у кожи главе како би се подстакао раст косе – каже Схарма. Масирајте кожу главе и користите серуме који садрже центелу азијску, која помаже контроли производње себума, или млечну киселину која нежно чисти кожу главе.

Такође се препоручује конзумирање лиснатог поврћа.

Реџеп Тајип Ердоган

Свијет

Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Недостатак витамина и минерала попут гвожђа и феритина може погоршати губитак косе, док низак ниво витамина Д и Б12 такође утиче на раст. Ако имате губитак косе, што је уобичајено током октобра, укључите у исхрану лиснато зеленило, јаја и масну рибу.

Лоше расположење и недостатак енергије

Неки људи показују знакове сезонског афективног поремећаја (САП) када се време изненада промени. – Јака анксиозност може се манифестовати симптомима сличним депресији, као што су лоше расположење, губитак интереса или уживања у стварима у којима бисте обично уживали – објашњава др Јон ван Ниекерк.

Други симптоми укључују раздражљивост, смањен сексуални нагон и мањак енергије.

Ако промијене начина живота попут редовног вјежбања и боравка на отвореном нису довољне, терапија разговором може помоћи у управљању стресом, анксиозношћу и депресијом.

Бол у зглобовима

– Хладно вријеме може изазвати болове у зглобовима и отежати кретање – каже др Вина Пател, реуматолог у болници. Могућа објашњења укључују промене у синовијуму (меко ткиво које облаже зглоб и производи течност за подмазивање) која се згушњава током зиме.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић своју грађанску дужност обавио у Брчком

Друго објашњење може бити пад барометарског притиска који узрокује ширење и отицање мишића и тетива.“

Пател препоручује редовно узимање суплемената витамина Д како би кости остале јаке током хладног времена. „Витамин Д је неопходан за здравље костију, зуба и мишића и повезан је са многим стањима попут остеопорозе, прелома кука, аутоимуних болести и хроничног бола“, објашњава Пател.

Сува кожа

– Сува кожа (ксероза) је честа појава у хладнијим мјесецима јер је у ваздуху мање влаге, што значи да кожа задржава мање воде – објашњава др Лиа Тотон. Не само хладан ваздух, већ и грејање и туширање топлом водом доприносе сувоћи коже.

Сува кожа се најчешће јавља на изложеним дијеловима тијела, попут лица и руку. Симптоми укључују грубе мрље, осећај затезања, свраб, пуцање, црвенило и осјетљивост – додаје Тотон. Превенција укључује нежна средства за чишћење са антиинфламаторним својствима, ношење рукавица, заштиту усана балзамом или вазелином и одржавање хидратације, преноси Мисс7здрава.24сата.хр.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Астма

– Хладан ваздух може погоршати астму и респираторне проблеме сужавањем дисајних путева, исушивањем и изазивањем упале – каже др Виџај Мурти. Сувоћа ваздуха згушњава слуз, отежава искашљавање и појачава симптоме попут кашља и кратког даха.

Мурти савјетује испијање чаја од коријена сладића или суплемената Н-ацетилцистеина за подршку функцији плућа. – Особама са астмом препоручујем да током хладнијих мјесеци држе инхалаторе при руци, буду свјесни околине, избјегавају гужве, одржавају хигијену руку и, ако се не осјећају добро, потраже љекарски савјет“, додаје др Унати Десаи.

Подијели:

Таг:

hladnoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Широм ХНК нема струје, екипе на терену

Градови и општине

Широм ХНК нема струје, екипе на терену

5 ч

0
Младић покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну баку

Занимљивости

Младић покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну баку

5 ч

0
Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Свијет

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

5 ч

0
У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

Република Српска

У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

5 ч

0

Више из рубрике

Мислите да вам више није потребна терапија за дијабетес? Стручњаци упозоравају на посљедице

Здравље

Мислите да вам више није потребна терапија за дијабетес? Стручњаци упозоравају на посљедице

5 ч

0
Расте број обољелих од опасне инфекције

Здравље

Расте број обољелих од опасне инфекције

9 ч

0
Нови тест крви може да предвиди болест и 10 година раније

Здравље

Нови тест крви може да предвиди болест и 10 година раније

22 ч

0
Здравље на тањиру: Боровнице помажу у снижавању холестерола и шећера у крви

Здравље

Здравље на тањиру: Боровнице помажу у снижавању холестерола и шећера у крви

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner