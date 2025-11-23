Logo

Младић покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну баку

Курир

23.11.2025

13:47

Младић покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну баку
Фото: Pixabay

Кад помислимо да смо видјели све на друштвеним мрежама, појављују се приче које истовремено насмију и шокирају.

Један корисник је одлучио да "оживи" своју бабу на Фејсбуку, тако што је направио лажни профил своје баке, која је, признаје, умрла још 2019. године.

Момак је желио да се испадне духовит и да у живот своје фамилије унесе црни хумор, па је лајковао сваки статус родбине, наравно потпуно дискретно.

"Направио сам лажни профил бабе и лајковао све статусе родбине. Баба је умрла 2019. године", написао је момак на сајту Исповести.

Папа Лав

Свијет

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Корисници су се шокирали.

"Није тако страшно посјетити психолога", написала је једна корисница у коментарима.

Поједини мисле и да је то лаж. Неки су се и насмијали.

"Могу да замислим њихове реакције. Баба са оног свијета лајкује свима", наводи се у коментару, пише Курир.

