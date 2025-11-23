Logo

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Извор:

СРНА

23.11.2025

13:41

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника
Фото: Танјуг

Папа Лав позвао је на хитно пуштање дјеце и наставника отетих ове седмице из католичке школе у Нигерији, што је једна од највећих масовних отмица икада забиљежених у тој земљи.

- Био сам дубоко потресен када сам сазнао за отмице свештеника, вјерника и ученика у Нигерији и Камеруну. Осјећам велики бол, посебно због многих младића и жена који су отети и због њихових узнемирених породица - рекао је папа Лав на крају мисе на Тргу Светог Петра.

Полиција Црна Гора

Регион

Нестала дјевојчица (13), породица моли за помоћ

Он је додао да упућује искрен апел за хитно ослобађање талаца и позива надлежне власти да донесу одговарајуће и благовремене одлуке да би се осигурало њихово ослобађање.

- Позивам на молитву за нашу браћу и сестре и цркве и школе увијек и свуда остану мјеста сигурности и наде - рекао је папа Лав.

Наоружани људи у Нигерији отели су у петак 315 ученика и наставника из школе "Света Марија" на сјеверозападу земље, саопштило је Хришћанско удружење Нигерије.

