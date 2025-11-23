Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Извор:
СРНА
23.11.2025
13:41
Папа Лав позвао је на хитно пуштање дјеце и наставника отетих ове седмице из католичке школе у Нигерији, што је једна од највећих масовних отмица икада забиљежених у тој земљи.
- Био сам дубоко потресен када сам сазнао за отмице свештеника, вјерника и ученика у Нигерији и Камеруну. Осјећам велики бол, посебно због многих младића и жена који су отети и због њихових узнемирених породица - рекао је папа Лав на крају мисе на Тргу Светог Петра.
Он је додао да упућује искрен апел за хитно ослобађање талаца и позива надлежне власти да донесу одговарајуће и благовремене одлуке да би се осигурало њихово ослобађање.
- Позивам на молитву за нашу браћу и сестре и цркве и школе увијек и свуда остану мјеста сигурности и наде - рекао је папа Лав.
Наоружани људи у Нигерији отели су у петак 315 ученика и наставника из школе "Света Марија" на сјеверозападу земље, саопштило је Хришћанско удружење Нигерије.
