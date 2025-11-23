Орао Рајка од поласка са родног Увца прелетјела пола свијета

Извор:
Курир
23.11.2025
14:47
Коментари:0
Србија поносно прати невјероватно путовање једног од својих најугроженијих и највећих становника - бјелоглавог супа Рајке, која је ове године полетјела из Специјалног резервата природе "Увац" и прешла огроман пут све до Африке.
Вијест о њеном херојском подухвату објављена је на Фејсбук групи Фондације за заштиту птица грабљивица, а праћена је сликом Рајке која носи ГПС ознаку и мапом њене миграције која одузима дах.
Рајка, која припада колонији белоглавих супова на Увцу – највећој на Балкану и једној од највећих у Европи – кренула је на пут живота и до сада је прелетјела неколико држава.
Овај подвиг је посебно значајан јер младе јединке белоглавих супова често одлазе на лутања, али ријетко која пређе толику раздаљину и превазиђе све опасности. Прелазак у Африку потврђује изузетну издржљивост и снагу ове величанствене птице.
Градови и општине
Возач избацио дјевојку из јавног превоза због пса: Интервенисала и полиција
У коментарима испод објаве на Фејсбуку, грађани нису крили своје одушевљење.
"Јооој, колика даљина, километара, опасности... па, браво, храбрице!", "Оно кад једна птица пропутује више него што ћу ја за 200 година", "Свака част Рајки што је превалила толики пут и стигла у Африку. Респект!", "Све честитке и екипи која брине о њима, величанствена Рајка", били су само неки од коментара.
Бјелоглави суп (лат. Gyps фулвус) је врста прице која има кључну улогу у екосистему као „чистач природе“, спрјечавајући ширење болести. Њихов опстанак у Србији је резултат деценија посвећеног рада локалног становништва и стручњака, који су уз помоћ хранилишта успјели да обнове колонију која је била пред изумирањем након Другог свјетског рата.
(Курир)
Градови и општине
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Тренутно на програму