Орао Рајка од поласка са родног Увца прелетјела пола свијета

23.11.2025

Орао Рајка од поласка са родног Увца прелетјела пола свијета
Фото: Printscreen/Facebook/Fondacija za zaštitu ptica

Србија поносно прати невјероватно путовање једног од својих најугроженијих и највећих становника - бјелоглавог супа Рајке, која је ове године полетјела из Специјалног резервата природе "Увац" и прешла огроман пут све до Африке.

Вијест о њеном херојском подухвату објављена је на Фејсбук групи Фондације за заштиту птица грабљивица, а праћена је сликом Рајке која носи ГПС ознаку и мапом њене миграције која одузима дах.

Рајка, која припада колонији белоглавих супова на Увцу – највећој на Балкану и једној од највећих у Европи – кренула је на пут живота и до сада је прелетјела неколико држава.

Овај подвиг је посебно значајан јер младе јединке белоглавих супова често одлазе на лутања, али ријетко која пређе толику раздаљину и превазиђе све опасности. Прелазак у Африку потврђује изузетну издржљивост и снагу ове величанствене птице.

Аутобус

Градови и општине

Возач избацио дјевојку из јавног превоза због пса: Интервенисала и полиција

У коментарима испод објаве на Фејсбуку, грађани нису крили своје одушевљење.

"Јооој, колика даљина, километара, опасности... па, браво, храбрице!", "Оно кад једна птица пропутује више него што ћу ја за 200 година", "Свака част Рајки што је превалила толики пут и стигла у Африку. Респект!", "Све честитке и екипи која брине о њима, величанствена Рајка", били су само неки од коментара.

Бјелоглави суп (лат. Gyps фулвус) је врста прице која има кључну улогу у екосистему као „чистач природе“, спрјечавајући ширење болести. Њихов опстанак у Србији је резултат деценија посвећеног рада локалног становништва и стручњака, који су уз помоћ хранилишта успјели да обнове колонију која је била пред изумирањем након Другог свјетског рата.

(Курир)

