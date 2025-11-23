Њемачка повећала број депортација од почетка године

Извор:
СРНА
23.11.2025
14:26
Њемачка је депортовала 19.538 људи током 10 мјесеци ове године, што је за око петину више него у истом периоду прошле године, саопштено је из њемачког Министарства унутрашњих послова.
Министар унутрашњих послова Александар Добринт рекао је да ће Влада досљедно слиједити овај курс и припремати депортације у Сирију и Авганистан.
Крајем прошлог мјесеца, Добринт је рекао да су близу краја разговори о депортацијама између представника влада Њемачке и Авганистана.
Маркус Седер, предсједник Хришћанско-социјалне уније и кључни партнер у коалиционој влади канцелара Фридриха Мерца, изјавио је да је циљ да депортације сљедеће године буду још масовније.
Он је предложио издвајање посебног терминала за депортације на аеродрому у Минхену, јавила је агенција ДПА.
