Њемачка повећала број депортација од почетка године

Извор:

СРНА

23.11.2025

14:26

Њемачка повећала број депортација од почетка године
Фото: Pixabay

Њемачка је депортовала 19.538 људи током 10 мјесеци ове године, што је за око петину више него у истом периоду прошле године, саопштено је из њемачког Министарства унутрашњих послова.

Министар унутрашњих послова Александар Добринт рекао је да ће Влада досљедно слиједити овај курс и припремати депортације у Сирију и Авганистан.

Избори, Теслић

Република Српска

До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто

Крајем прошлог мјесеца, Добринт је рекао да су близу краја разговори о депортацијама између представника влада Њемачке и Авганистана.

Маркус Седер, предсједник Хришћанско-социјалне уније и кључни партнер у коалиционој влади канцелара Фридриха Мерца, изјавио је да је циљ да депортације сљедеће године буду још масовније.

Он је предложио издвајање посебног терминала за депортације на аеродрому у Минхену, јавила је агенција ДПА.

Тагови:

Њемачка

deportacija

