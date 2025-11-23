Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Извор:
СРНА
23.11.2025
14:01
Коментари:0
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган рекао је да ће сутра разговарати телефоном са руским предсједником Владимиром Путином о мировним напорима у Украјини и замолити га да се поново покрене реализација споразума о безбједном извозу житарица преко Црног мора.
Ердоган је рекао на конференцији за новинаре након самита Групе 20 у Јоханезбургу да ће Турска учинити све што је у њеној моћи да отвори пут миру у Украјини.
Република Српска
Ђокић своју грађанску дужност обавио у Брчком
Турски предсједник је додао да ће европским и америчким лидерима, те савезницима пренијети резултате разговора са Путином.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч1
Најновије
Најчитаније
18
55
18
48
18
29
18
12
18
10
Тренутно на програму