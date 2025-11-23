Logo

Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Извор:

СРНА

23.11.2025

14:01

Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган рекао је да ће сутра разговарати телефоном са руским предсједником Владимиром Путином о мировним напорима у Украјини и замолити га да се поново покрене реализација споразума о безбједном извозу житарица преко Црног мора.

Ердоган је рекао на конференцији за новинаре након самита Групе 20 у Јоханезбургу да ће Турска учинити све што је у њеној моћи да отвори пут миру у Украјини.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић своју грађанску дужност обавио у Брчком

Турски предсједник је додао да ће европским и америчким лидерима, те савезницима пренијети резултате разговора са Путином.

Тагови:

Реџеп Тајип Ердоган

Владимир Путин

