Добре најаве за Српску: Очекује нас успјешна сезона

СРНА

23.11.2025

15:20

0
Републику Српску, према информацијама са терена, очекује успјешна зимска туристичка сезона, која ће по резултатима надмашити претходне, рекла је Срни портпарол Туристичке организације Републике Српске (ТОРС) Санела Шимун.

Она је навела да је званично отварање зимске туристичке сезоне најављено за 11. децембар на Јахорини, гдје туристе очекују бројни садржаји.

"Осим Јахорине, очекујемо скијање и у Ски-центру `Игришта`, као и на Козари", рекла је Шимунова.

Она додаје да се у Републици Српској велики број туриста очекује и за предстојеће новогодишње празнике.

Према њеним ријечима, у већини градова биће организован дочек Нове године на отвореном, као и у многобројним угоститељским објектима.

"Ту су и новогодишњи фестивали који се одржавају већ од краја новембра, па све до половине јануара на којима туристи могу уживати у дневном програму, клизању, различитим изложбама, те доброј гастрономији и домаћим производима", рекла је Шимунова.

Она је навела да ТОРС тренутно ради програм за наредну годину којим је обухваћен низ активности, пројеката и мјера које ће допринијети повећању броја туриста и промоцији туристичке понуде Републике Српске на домаћем и иностраним тржиштима.

"Задовољни смо бројем долазака и ноћења туриста ове године, који се повећава из године у годину. За девет мјесеци имамо више од 16.500 остварених ноћења него у истом периоду лани и за 17.835 долазака више", рекла је Шиминова.

Она је навела да је за девет мјесеци Републику Српску посјетило 393.266 туриста који су остварили 928.226 ноћења, што је за 4,4 одсто више долазака и два одсто више ноћења у односу на исти период прошле године.

Шимунова каже да су, осим домаћих туриста, највише ноћења остварили гости из земаља окружења - Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, а када је ријеч о осталим европским земљама из Турске, Њемачке, Аустрије и Италије.

Туризам

Turistička organizacija

