Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

Иранско Министарство обавјештајних послова упозорило је да страни противници, међу којима су Сједињене Америчке Државе и Израел, наводно раде на покушајима ликвидације врховног лидера Алија Хамнеија и дестабилизације Исламске Републике.
Како преноси иранска агенција ИСНА, министар обавјештајних служби Есмаил Хатиб изјавио је да "непријатељ покушава да на различите начине угрози врховног вођу, понекад кроз покушаје атентата, а понекад кроз директне непријатељске операције".
Није прецизирао да ли говори о конкретном догађају, али ирански званичници често наводе спољне завјере као пријетњу стабилности земље.
Ипак, отворене изјаве о могућим покушајима атентата на Хамнеија ријетко су се појављивале прије 12-дневног сукоба између Ирана и Израела у јуну ове године.
Хатиб је поручио да "они који делују у том правцу, свјесно или несвјесно, раде као инфилтрирани агенти непријатеља", јасно алудирајући на САД и Израел.
