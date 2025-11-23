Logo

Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

Извор:

Б92

23.11.2025

15:17

Коментари:

0
Обавјештајци тврде: Спрема се атентат на врховног вођу

Иранско Министарство обавјештајних послова упозорило је да страни противници, међу којима су Сједињене Америчке Државе и Израел, наводно раде на покушајима ликвидације врховног лидера Алија Хамнеија и дестабилизације Исламске Републике.

Како преноси иранска агенција ИСНА, министар обавјештајних служби Есмаил Хатиб изјавио је да "непријатељ покушава да на различите начине угрози врховног вођу, понекад кроз покушаје атентата, а понекад кроз директне непријатељске операције".

Тадија Пантић

Хроника

Ово је Тадија убијен усред бијела дана

Није прецизирао да ли говори о конкретном догађају, али ирански званичници често наводе спољне завјере као пријетњу стабилности земље.

Ипак, отворене изјаве о могућим покушајима атентата на Хамнеија ријетко су се појављивале прије 12-дневног сукоба између Ирана и Израела у јуну ове године.

Sud cekic 1

Хроника

Травничанину двије године за покушај убиства супруге: Жену убо чакијом у груди

Хатиб је поручио да "они који делују у том правцу, свјесно или несвјесно, раде као инфилтрирани агенти непријатеља", јасно алудирајући на САД и Израел.

Подијели:

Тагови:

Иран

Ali Hamnei

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гужве на више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве на више граничних прелаза

3 ч

0
Гугл се огласио због панике на мрежама: Није тачно

Наука и технологија

Гугл се огласио због панике на мрежама: Није тачно

4 ч

0
Орао Рајка од поласка са родног Увца прелетјела пола свијета

Занимљивости

Орао Рајка од поласка са родног Увца прелетјела пола свијета

4 ч

0
Аутобус превоз

Градови и општине

Возач избацио дјевојку из јавног превоза због пса: Интервенисала и полиција

4 ч

0

Више из рубрике

Њемачка повећала број депортација од почетка године

Свијет

Њемачка повећала број депортација од почетка године

4 ч

0
Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Свијет

Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

4 ч

0
Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Свијет

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

5 ч

0
САД: На два метра смо од рјешења украјинског сукоба, Кијев ће морати да донесе неке тешке одлуке

Свијет

САД: На два метра смо од рјешења украјинског сукоба, Кијев ће морати да донесе неке тешке одлуке

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

55

Пет година лудачке среће је пред ова три знака

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner