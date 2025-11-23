Logo

Ово је Тадија убијен усред бијела дана

Извор:

Телеграф

23.11.2025

15:12

Тадија Пантић
Фото: Друштвене мреже

Вођа навијача Партизана из Земуна Тадија Пантић (25), брутално је ликвидиран јуче на Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду.

Како су медији раније писали, двојица мушкараца су била на скутеру без таблица када су пришли Тадији и пуцали му у главу и тијело. Пуцње су чули бројни пролазници, а убрзо су угледали тијело младића иза трафике.

Пантић је прије пуцњаве наводно примијетио да га неко прати и покушао је да побјегне, али га је нападач сустигао и у њега испалио најмање пет хитаца.

"Сумња се да је Тадија П. ишао стазом која води кроз зграде и наводно је у једном тренутку видио да га неко прати, потрчао је ка кладионици, а нападач га је сустигао и почео да решета" казао је саговорник, а потом додао:

"Нападач је након тога побјегао у непознатом правцу и за њим се интензивно трага".

Пантић је убијен недалеко од зграде у којој је живио. Иако поријеклом из Земуна, у посљедње вријеме становао је на Новом Београду.

Два пута избјегао смрт

Убијени Тадија је први пут избјегао смрт кад је био обрачун навијача на Газели у јуну. Камере су снимиле да нападачи на скутерима окружују аутомобиле у којим су навијачи Партизана, који су се враћали са кошаркашке утакмице, док је у једном од аутомобила био и Тадија. Тад је отворена пуцњава.

Други пут је био кад је македонски манекен Мартин С. погинуо у експлозији у изнајмљеном стану у центру Београда, наводно је био ангажован да убије Тадију, преноси "Телеграф".

Манекен је, како се сумња, случајно активирао експлозив.

Истрага је и даље у току, а за нападачем или више њих и даље се интензивно трага и на снази је полицијска акција Вихор 3.

Убиство

Београд

Србија

