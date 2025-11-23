Logo

Травничанину двије године за покушај убиства супруге: Жену убо чакијом у груди

23.11.2025

15:16

Коментари:

0
Травничанину двије године за покушај убиства супруге: Жену убо чакијом у груди

Кантонални суд у Новом Травнику осудио је З.Д. из Травника на двије године робије због покушаја убиства супруге А. Д., коју је убо чакијом у грудни кош.

Оптужницу је подигло Кантонално тужилаштво Травник, а све се десило 14. маја лани у том мјесту.

Како је наведено у пресуди, он је у вријеме покушаја убиства био пијан са концентрацијом алкохола у крви од 2,04 промила а када је дошао кући прво је почео вербалну препирку са женом.

Потом је како се наводи, узео нож-чакију, дужине сјечива 5,5 cm, укупне дужине око 13cm, те свјестан да је може убити, замахнуо је оштрицом ножа у правцу њене главе и груди.

Повриједио је у пред‌јелу грудног коша

Даље се додаје да је жену погодио у предио грудног коша и том приликом јој нанио лаку повреду и то убодну рану ширине реза око 2 cm.

"Тиме је починио кривично д‌јело Убиство из члана 166. ставак 1. Казненог закона Федерације Босне и Херцеговине у вези са чланом 28. истога Закона", пише у пресуди.

Суд му је изрекао двогодишњу казну затвора у коју му је у складу са законски одедбама урачунато вријеме које је оптужени провео у притвору.

Ради се о предиоду од 14.5.2024. године до 14.6.2024. године.

Обавезно лијечење

Такође му је уз издржавање казне затвора изречена сигурносна мјера обавезног лијечења од зависности у трајању од двије године.

Осим тога пресудом му је изречена сигурносна мјера одузимања предмета, па се привремено одузети предмет, чакија – преклопни нож, дужине сјечива 5,5 cm, укупне дужине 13 cm као предмет који је употријебљен у почињењу кривичног д‌јела, овом одлуком одузима и по правоснажности пресуде ће се уништити.

Ослобођен трошкова кривичног поступка

"На темељу одредбе чланка 202. ставак 4. Закона о казненом поступку Федерације Босне и Херцеговине оптужени се д‌јеломично ослобађа од обвезе накнаде трошкова казненог поступка", пише у пресуди.

То се односи на обвезу плаћања награде и нужних издатака постављеног бранитеља.

Истовремено се обвезује да надокнади трошкове кривичног поступка на име медицинског вјештачења у укупном износу од 518,59 КМ, као и на име паушала у износу од 100 КМ, све у року од 30 дана по правоснажности пресуде.

Подијели:

Таг:

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тадија Пантић

Хроника

Ово је Тадија убијен усред бијела дана

3 ч

0
Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Хроника

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

5 ч

0
Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Хроника

Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

7 ч

0
Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

Хроника

Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner