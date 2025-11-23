Травничанину двије године за покушај убиства супруге: Жену убо чакијом у груди

23.11.2025
Кантонални суд у Новом Травнику осудио је З.Д. из Травника на двије године робије због покушаја убиства супруге А. Д., коју је убо чакијом у грудни кош.
Оптужницу је подигло Кантонално тужилаштво Травник, а све се десило 14. маја лани у том мјесту.
Како је наведено у пресуди, он је у вријеме покушаја убиства био пијан са концентрацијом алкохола у крви од 2,04 промила а када је дошао кући прво је почео вербалну препирку са женом.
Потом је како се наводи, узео нож-чакију, дужине сјечива 5,5 cm, укупне дужине око 13cm, те свјестан да је може убити, замахнуо је оштрицом ножа у правцу њене главе и груди.
Повриједио је у предјелу грудног коша
Даље се додаје да је жену погодио у предио грудног коша и том приликом јој нанио лаку повреду и то убодну рану ширине реза око 2 cm.
"Тиме је починио кривично дјело Убиство из члана 166. ставак 1. Казненог закона Федерације Босне и Херцеговине у вези са чланом 28. истога Закона", пише у пресуди.
Суд му је изрекао двогодишњу казну затвора у коју му је у складу са законски одедбама урачунато вријеме које је оптужени провео у притвору.
Ради се о предиоду од 14.5.2024. године до 14.6.2024. године.
Обавезно лијечење
Такође му је уз издржавање казне затвора изречена сигурносна мјера обавезног лијечења од зависности у трајању од двије године.
Осим тога пресудом му је изречена сигурносна мјера одузимања предмета, па се привремено одузети предмет, чакија – преклопни нож, дужине сјечива 5,5 cm, укупне дужине 13 cm као предмет који је употријебљен у почињењу кривичног дјела, овом одлуком одузима и по правоснажности пресуде ће се уништити.
Ослобођен трошкова кривичног поступка
"На темељу одредбе чланка 202. ставак 4. Закона о казненом поступку Федерације Босне и Херцеговине оптужени се дјеломично ослобађа од обвезе накнаде трошкова казненог поступка", пише у пресуди.
То се односи на обвезу плаћања награде и нужних издатака постављеног бранитеља.
Истовремено се обвезује да надокнади трошкове кривичног поступка на име медицинског вјештачења у укупном износу од 518,59 КМ, као и на име паушала у износу од 100 КМ, све у року од 30 дана по правоснажности пресуде.
