Гугл се огласио због панике на мрежама: Није тачно

Извор:

Агенције

23.11.2025

14:54

Гугл се огласио због панике на мрежама: Није тачно

Гугл се огласио поводом виралних објава на мрежама и порталима, који тврде да је компанија промијенила политику и да за тренирање вјештачке интелигенције користи садржај вашег Гмаил инбокса.

Према тим објавама, једини начин да корисник одбије тренирање био би да деактивирају “смарт феатурес” опције.

Међутим, портпаролка компаније Џени Томсон рекла је за Тхе Верге да су ови наводи нетачни: “Нисмо мијењали ничија подешавања, Gmail Smart Features опције постоје већ годинама и не користимо ваш Гмаил садржај за тренирање нашег Гемини АИ модела”.

Гугл је у јануару ажурирао подешавања персонализације смарт функција, тако да сада можете да их искључите посебно за Google Workspace и посебно за друге Гугл производе, попут Maps-ai Wallet-a.

Када су укључене, смарт функције у Гмаил-у раде ствари попут провјере правописа, праћења поруџбина или једноставног додавања авионских летова у ваш календар. Ако укључите опцију у оквиру Workspace -а, појављује се обавјештење да “пристајете да Google Workspace користи ваш садржај и активности из Workspace -а како би персонализовао ваше искуство”.

Ипак, према наводима компаније, то не значи да Гоогле користи садржај ваших мејлова за тренирање АИ модела.

Гугл

gmail

