Logo

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

23.11.2025

13:50

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно и вјетровито вријеме, а на југу и западу повремено ће дувати олујни југо.

Јутро ће бити врло хладно уз јачи мраз и претежно ведро, а око ријека и по котлинама биће магле. Очекује се наоблачење на западу уз постепено јачање јужног вјетра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послије подне, увече и у ноћи на уторак у Херцеговини и на југозападу ће падати киша, повремено ће бити и јачих падавина.

Вјетар ће ујутро бити слаб, затим умјерен и јак, јужних смјерова. На западу повремено олујни удари, а на крајњем сјеверу вјетар остаје слаб.

илу-струја-13112025

Градови и општине

Широм ХНК нема струје, екипе на терену

Јутарња температура ваздуха биће од минус девет до минус три, на југу до два, у вишим предјелима од минус 12, а највиша дневна биће од три до осам, на југу до 11 степени Целзијусових.

У Српској и ФБиХ данас је облачно вријеме, локално пада слаба киша, а на планинама снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Мраковица минус четири, Кнежево минус три, Калиновик, Мркоњић Град, Сарајево, Соколац и Хан Пијесак минус један, Сребреница и Чемерно нула, Бијељина, Нови Град, Приједор, Рудо и Србац један, Бањалука и Добој два, Вишеград три, Фоча четири, Билећа и Мостар шест и Требиње седам степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Широм ХНК нема струје, екипе на терену

Градови и општине

Широм ХНК нема струје, екипе на терену

5 ч

0
Младић покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну баку

Занимљивости

Младић покушао да испадне духовит, па "оживио" своју покојну баку

5 ч

0
Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Свијет

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

5 ч

0
У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

Република Српска

У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

5 ч

0

Више из рубрике

Прогнозе метеоролога: Јак вјетар и висока температура брзо ће отопити снијег

Друштво

Прогнозе метеоролога: Јак вјетар и висока температура брзо ће отопити снијег

7 ч

0
Из система испао 35-киловолтни далековод

Друштво

Из система испао 35-киловолтни далековод

9 ч

0
Јолић: Путеви у Кнежеву и широм Републике Српске проходни и без застоја

Друштво

Јолић: Путеви у Кнежеву и широм Републике Српске проходни и без застоја

9 ч

0
У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner