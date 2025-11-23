Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
23.11.2025
13:50
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити облачно и вјетровито вријеме, а на југу и западу повремено ће дувати олујни југо.
Јутро ће бити врло хладно уз јачи мраз и претежно ведро, а око ријека и по котлинама биће магле. Очекује се наоблачење на западу уз постепено јачање јужног вјетра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послије подне, увече и у ноћи на уторак у Херцеговини и на југозападу ће падати киша, повремено ће бити и јачих падавина.
Вјетар ће ујутро бити слаб, затим умјерен и јак, јужних смјерова. На западу повремено олујни удари, а на крајњем сјеверу вјетар остаје слаб.
Јутарња температура ваздуха биће од минус девет до минус три, на југу до два, у вишим предјелима од минус 12, а највиша дневна биће од три до осам, на југу до 11 степени Целзијусових.
У Српској и ФБиХ данас је облачно вријеме, локално пада слаба киша, а на планинама снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Мраковица минус четири, Кнежево минус три, Калиновик, Мркоњић Град, Сарајево, Соколац и Хан Пијесак минус један, Сребреница и Чемерно нула, Бијељина, Нови Град, Приједор, Рудо и Србац један, Бањалука и Добој два, Вишеград три, Фоча четири, Билећа и Мостар шест и Требиње седам степени Целзијусових.
