Снимак разигране медвједице Љубице из Добоја одушевио све

Док снијег некима доноси клизаве путеве и хладне прсте, медвједици Љубици значи само једно, права зимска забава.
На страници "Наша Маша" објављен је снимак који је одушевио све љубитеље животиња, а у којем Љубица храбро јури у сусрет пахуљама док се други склањају од хладноће.
"Зима није зима ако се не играмо у снијегу. Маша се излежава, али Љубица не мирује", стоји у објави, а весела медвједица то потврђује сваким скоком и окретом у бијелој пахуљи.
Маша и Љубица су двије медвједице које су чланови параглајдинг клуба "ПараГост" спасили када су као врло мале остале без мајке.
Данас су нарасле у разигране и питоме становнице Базе Парагост у Горњој Пакленици код Добоја, удаљене 17 километара од града, гдје су пронашле свој дом и постале права атракција овог уточишта за дивље животиње.
Спашене из шума Озрена – Маша 2019, а Љубица годину дана касније, ове медвједице свакодневно показују колико уживају у слободи и игри, а видео њихове зимске радости још једном је подсјетник на љепоту и важност заштите дивљих животиња.
Погледајте у наставку разиграну Љубицу:
