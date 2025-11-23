Logo

Снимак разигране медвједице Љубице из Добоја одушевио све

АТВ

23.11.2025

Медвједица Љубица
Док снијег некима доноси клизаве путеве и хладне прсте, медвједици Љубици значи само једно, права зимска забава.

На страници "Наша Маша" објављен је снимак који је одушевио све љубитеље животиња, а у којем Љубица храбро јури у сусрет пахуљама док се други склањају од хладноће.

Љубав дејт

Љубав и секс

Ови хороскопски знакови не одустају тако лако од љубави

"Зима није зима ако се не играмо у снијегу. Маша се излежава, али Љубица не мирује", стоји у објави, а весела медвједица то потврђује сваким скоком и окретом у бијелој пахуљи.

Маша и Љубица су двије медвједице које су чланови параглајдинг клуба "ПараГост" спасили када су као врло мале остале без мајке.

јахорина

Економија

Добре најаве за Српску: Очекује нас успјешна сезона

Данас су нарасле у разигране и питоме становнице Базе Парагост у Горњој Пакленици код Добоја, удаљене 17 километара од града, гдје су пронашле свој дом и постале права атракција овог уточишта за дивље животиње.

Спашене из шума Озрена – Маша 2019, а Љубица годину дана касније, ове медвједице свакодневно показују колико уживају у слободи и игри, а видео њихове зимске радости још једном је подсјетник на љепоту и важност заштите дивљих животиња.

Погледајте у наставку разиграну Љубицу:

