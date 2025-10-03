Logo

Соња Караџић Јовичевић о одузимању награде Радовану Караџићу

Глас Српске

03.10.2025

12:34

Mного je смијешно када туђа награда више значи онима који се нису ни питали, у то се не разумију нити су је додијелили, истакла је то Соња Караџић Јовичевић реагујући на вијест да је Скупштина општине Бијело Поље донијела одлуку о одузимању књижевне награде "Ристо Ратковић" некадашњем предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу, њеном оцу.

Награда је Караџићу додијељена још 1993. године, што значи да му је одузета након 32 године.

Иницијативу за одузимање награде Караџићу покренула је Бошњачка странка у Црној Гори предвођена актуелним министром спољних послова Ервином Ибрахиовићем, а "за" су гласали и одборници ДПС-а, СДП-а и СД-а.

Одлука је донијета синоћ, а иницијативу и закључак је у име Бошњачке странке поднио Амер Смаиловић, предсједник Клуба ове партије.

Соња Караџић Јовичевић

Радован Караџић

